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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var? UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu güncel puan durumu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu puan durumu!

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonrasında Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki sıralaması ve puan durumu taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Grupta Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile mücadele eden Beşiktaş, Bodo Glimt karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında oluşan puan durumunu haberimizde derledik. Peki, "Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu güncel puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 22:49 Güncelleme: 09.11.2023 - 22:49
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        Beşiktaş - Bodo Glimt maçı için nefesler tutuldu. Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile D Grubu'nda yer alan siyah beyazlılar dördüncü maçına çıktı. Zorlu karşılaşma sonrasında UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu güncel puan durumu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte Beşiktaş - Bodo Glimt maçı sonrasında oluşan puan durumu...

        2

        UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ D GRUBU'NDA BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda 1 puanla 4.sırada yer alıyor.

        3

        UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1- Club Brugge 7

        2- Bodo Glimt 7

        3- Lugano 4

        4- Beşiktaş 1

        4

        BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

        9 KASIM PERŞEMBE

        Beşiktaş 1 – 2 FK Bodø/Glimt

        5

        30 KASIM PERŞEMBE

        Beşiktaş – Club Brugge

        14 ARALIK PERŞEMBE

        FC Lugano – Beşiktaş

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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