UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında yarın Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak. Beşiktaş'ın maçı beIN Sports 1'den mi yayınlanacak? siyah beyazlı taraftarlar bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa arenasında bugün oynayacağı maç hangi kanalda, saat kaçta?

SARPSBORG BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sarpsborg Beşiktaş maçı bugün 23.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç şifreli olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 215. MAÇINA ÇIKIYOR

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 112 51 23 38 179 136 Toplam 214 82 46 86 285 305

KUPA 2'DE 113. MAÇINA ÇIKACAK

Siyah-beyazlılar, Sarpsborg maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 113. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 112 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 179 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 136 gol gördü.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

GÜNEŞ, REKORUNU GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEK

Beşiktaş'ın başında en çok Avrupa kupası maçına çıkma unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş, bu rekorunu yarınki karşılaşmada geliştirmeyi sürdürecek.

Güneş, siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünde Avrupa'da 37. kez sahada yer alacak.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 36 karşılaşmada 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetimindeki 36 Avrupa mücadelesinde toplam 61 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETİ GÜNEŞ YÖNETİMİNDE ALDI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezonki Avrupa mücadelesinde kötü bir deplasman performansı gösterdi.

Avrupa kupalarında 5 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, bir kez galibiyet alabildi. İki maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda rakiplerine iki kez mağlup oldu.

Beşiktaş, Sarpsborg maçıyla ayrıca Avrupa kupalarında 108. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 107 karşılaşmadan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 121 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 196 gol gördü.

NORVEÇ EKİPLERİYLE 10. MAÇ

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Norveç takımlarına 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.

Avrupa kupalarında Sarpsborg ile ilk kez bu sezon eşleşen siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlamıştı.

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