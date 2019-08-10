Beşiktaş Panathinaikos maçı CANLI YAYIN | Beşiktaş Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK

Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ - PANATHINAIKOS

STAT: Atatürk Olimpiyat

SAAT: 20:00

YAYIN: Spor Smart

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kayra Yılmaz, Muhayer, Erdem Seçgin, Lens, Orkan Çınar, Umut Nayır

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

PANATHINAIKOS: Dioudis, Johansson, Insua, Kolovetsios, Donis, Macheda, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Poungouras

TEKNİK DİREKTÖR: Giorgos Donis

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak.

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.