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Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar belli oldu

Beşiktaş, Sırbistan'daki 1-1'lik skorun rövanşı için Paztizan'ı evinde konuk edecek. Sporseverler UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçıyla ilgili detayları araştırıyor. Peki; Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Partizan maçı ile ilgili detaylar...

28 Ağustos 2018 Salı, 13:37:21 | Güncelleme:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Maç öncesi sporseverler detayları merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili en çok araştırılanlar arasında ise Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Partizan maçı saat 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Vodafone Park'taki Beşiktaş - Partizan maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak...

HAKEMLER BELLİ OLDU

Öte yandan karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan'ın yöneteceği karşılaşmada, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe, yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.
Hategan, Beşiktaş'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynadığı ve 5-1 kaybettiği Bayern Münih maçını da yönetmişti.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, 90 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.
Passolig kartının geçerli olacağı müsabaka için bir kişinin en fazla 5 adet bilet alabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN MAÇI BİLET FİYATLARI

Kategori 245TL
Kategori 225TL
Kategori 205TL
Kategori 195TL
Kategori 165TL
Kategori 150TL
Kategori 100TL
Kategori 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL

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