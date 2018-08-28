Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Maç öncesi sporseverler detayları merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili en çok araştırılanlar arasında ise Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Partizan maçı saat 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Vodafone Park'taki Beşiktaş - Partizan maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak...

HAKEMLER BELLİ OLDU

Öte yandan karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan'ın yöneteceği karşılaşmada, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe, yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

Hategan, Beşiktaş'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynadığı ve 5-1 kaybettiği Bayern Münih maçını da yönetmişti.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, 90 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

Passolig kartının geçerli olacağı müsabaka için bir kişinin en fazla 5 adet bilet alabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN MAÇI BİLET FİYATLARI

Kategori 245TL

Kategori 225TL

Kategori 205TL

Kategori 195TL

Kategori 165TL

Kategori 150TL

Kategori 100TL

Kategori 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL

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