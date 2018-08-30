Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'lı taraftarların merak ettiği müsabakanın detayları belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacağı Partizan maçı Belgrad'da 1-1 tamamlanmış ve temsilcimiz avantajlı ayrılmıştı. Beşiktaş , bu avantajı koruyup tur atlamayı hedefliyor. Peki; Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Partizan maçı ile ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Partizan maçı saat 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Vodafone Park'taki Beşiktaş - Partizan maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 210. MAÇINA ÇIKIYOR



UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 209 maçta 80 galibiyet, 84 mağlubiyet aldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 276 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 297 gol gördü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da oynadığı 31 karşılaşmadan 14'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 6 kez yenildi

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 210. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 209 maçta rakiplerine 80 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 276 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 32. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 32. karşılaşmasını bugün oynayacak.

Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Güneş, Partizan mücadelesiyle bu rekorunu 32 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 52 gol atan Beşiktaş, kalesinde 43 gole engel olamadı.

"KUPA" 2"DE 108. MAÇ

Siyah-beyazlılar, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 108. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 107 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 49 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 170 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 107 49 22 36 170 128 Toplam 209 80 45 84 276 297

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

EN FARKLI GALİBİYETİNİ BU SEZON ALDI

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.

FARKLI MALUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

İÇ SAHADA 105. MAÇINI OYNAYACAK

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 105. iç saha maçını bugün yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 104 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 54 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 158 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 103 gol gördü.

PARTİZAN İLE 4. KEZ RAKİP

Beşiktaş, Partizan ile Avrupa kupalarında 4. maçını yapacak.

Siyah-beyazlı ekip, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde rakiplerinden biri olan Partizan'ı her iki maçta da yendi. Deplasmandaki ilk maçı Veli Kavlak, Demba Ba, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin golleriyle 4-0 kazanan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmada ise biri penaltıdan olmak üzere Demba Ba ile bulduğu 2 golle rakibini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon play-off turunda rakibi olan Partizan ile deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ