Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti
Giriş: 17.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:19
Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.