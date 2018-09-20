Beşiktaş, I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'in Sarpsborg takımını konuk ediyor... Siyah-beyazlılar, Sarpsborg müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 211. sınavını veriyor. Beşiktaş, Avrupa'da geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

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BEŞİKTAŞ - SARPSBORG

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Roco, Pepe, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Gökhan Töre, Lens, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SARPSBORG: Vasyutin, Horn, Tamm, Halvorsen, Nielsen, Heintz, Thomassen, Zachariassen, Muhammed, Mortensen, Askar

TEKNİK DİREKTÖR: Geir Bakke

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.55

HAKEM: Tamas Bognar

YAYIN: beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1 (Şifresiz)





MAÇLAR HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Akhisarspor-Krasnodar: beIN SPORTS 2

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3 maç da şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.

Grubun diğer maçında Belçika'nın Genk takımı, İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk ediyor.

ŞENOL GÜNEŞ İLE SKORER

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında 32 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bunların sadece 2'sinde gol atamadı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa arenasında attığı 55 golle, 1,7 ortalama yakaladı. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanına sahip Güneş yönetimindeki Beşiktaş, geride kalan 32 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

EVNİN KRALI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 17 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 17 karşılaşmanın 8'ini ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, evindeki son 3 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.

211. RANDEVU

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 211. mücadelesinde... Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

KUPA 2'DE 109. MAÇ

Siyah-beyazlılar, Sarpsborg mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 109. kez sahada yer alıyor. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 108 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 50 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 173 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

8. KEZ GRUPLARDA

Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası adıyla yapılan ve daha sonra UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda 8. kez grup aşamasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar, bu kupada daha önce 5 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de direkt olarak grup aşamasında mücadele etti. 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

2010-2011 sezonunda bir kez daha Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden siyah-beyazlı takım, 2. olarak üst tura yükseldi. Bir sonraki sezon yine bu organizasyonda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, lider olarak adını 3. tura yazdırdı. 2014-2015'te yeniden Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı yakaladı. Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda ise Şenol Güneş yönetiminde yine grupta mücadele etti ancak 3. olarak Avrupa'ya veda etti.

NORVEÇ EKİPLERİYLE 9. MAÇ

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya geliyor Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta üçer galibiyet ve yenilgiyle, 2 beraberlik aldı. Norveç takımlarına 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 11 gol gördü. Beşiktaş ile Sarpsborg, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

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