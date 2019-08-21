Beşiktaş'a 2015-2016 sezonunun başında Rus ekibi Spartak Moskova'dan 1 milyon 300 bin Euro bonservisle transfer edilen Aras Özbiliz'le yollar sonunda ayrıldı. Karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen 29 yaşındaki futbolcuya Kartal'ın 4 eşit taksitle 2 milyon 250 bin Euro ödeyeceği ifade edildi. Beşiktaş formasını sadece 6 maçta giyen Aras, 1 gol kaydetti.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR