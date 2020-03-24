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Beşiktaş'ta Atiba ve Dorukhan kararı!

Beşiktaş, orta sahanın vazgeçilmez ismi Atiba ile 1 yıl daha sözleşme uzatacak. Kartal, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Dorukhan Toköz'ü ise kesinlikle satmayacak

Beşiktaş

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına dair detaylar belli oluyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, orta sahanın vazgeçilmez ismi Atiba ile 1 yıllık daha imza konusunda anlaşmaya vardı. 37 yaşındaki futbolcunun bu teklife düşünmeden "Evet" dediği kaydedilirken imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

DORUKHAN DA KALIYIOR

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bu sezonun büyük kısmında görev alamayan Dorukhan Toköz'ün de geleceği belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın genç yıldız için "Kesinlikle satılmasın" raporu verdiği kaydedildi. Yönetim, Dorukhan'a gelen tüm teklifleri rafa kaldırırken 23 yaşındaki oyuncunun 2021 yılında bitecek sözleşmesini de uzatmak için harkete geçti.

ELNENY UMUDU

Beşiktaş'ta bu sezon kadroya katılan isimler arasında en verimlisi olarak göze çarpan Mohammed Elneny konusunda ise umutlu bir bekleyiş var. Bonservisini elinde bulunduran Arsenal'in yeni sezonda da Mısırlı oyuncuyu kadroda düşünmemesi ve İngiliz ekibine gelen caip bir teklifin olmaması nedeniyle Beşiktaş cephesi, Elneny'yi 1 yıl daha kiralamak için umutlu.

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