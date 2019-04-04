Ekonomik olarak zor günler yaşayan Beşiktaş’ı sezon sonunda büyük bir temizlik bekliyor. Beklentileri karşılayamayan, takıma gelecekte katkı veremeyeceği düşünülen ve maliyeti yüksek olan oyuncularla yollar ayrılacak.
Gelecek sezon takımı büyük ölçüde gençleştirmeyi ve yüksek ücretli futbolculardan kurtulmanın planlarını yapan yönetimin yeni sezonda düşünmediği isimler ortaya çıktı.
Adriano, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek’in sözleşmelerinin yenilenmeyeceği öğrenildi.
Ayrıca Quaresma, Medel ve Roco da satılığa çıkacak.
Vida ve Lens’in de yüksek teklifler gelmesi halinde satışına onay verilecek.
Q7 DİRETİYOR
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Adriano, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek ile yeni kontrat yapmayacak olan yönetimi, Quaresma, Medel ve Roco biraz zorlayacak.
Sözleşmeleri devam eden bu dört oyuncunun da Beşiktaş’ta kazandıkları parayı bulamamaları hâlinde kulübe yük olmasından çekiniliyor.
Quaresma’nın alacaklarının ödenmemesi halinde ayrılmaya niyeti olmadığı, Roco’nun da kendisine teklif gelmediği için kalmak istediği öğrenildi.
Medel için de kulübe ulaşan bir teklif henüz yok. Larin’in ise Muriç ile takası düşünülürken, Kanadalı oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.
GÖZLERE KAGAWA'DA
Toplamda 5 milyon euro senelik ücretleri bulunan Vida ile Lens de gönderilecek isimler arasında. Tabii ki gelen tekliflerin tatmin edici olması kaydıyla. Yönetim, gönderilecek oyuncular sayesinde yapılacak tasarrufla satışlardan elde edilecek geliri Kagawa ve Ljajic için kullanacak.
Sözleşmesinde 6.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Sırp oyuncu, kontratta bulunan belirli maç sayısını da (20 maçta en az 45'er dakika) doldurdu. Yani Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Torino'ya 6.5 milyon Euro'yu sezon sonunda ödemek zorunda.
Beşiktaş, Kagawa için ise Dortmund’un sezon sonu Japon yıldızı başka takıma satmamasını bekleyecek.
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