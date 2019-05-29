Beşiktaş'ta sezon başında yardımcı antrenörlüğe getirilen Guti Hernandez ile yollar ayrıldı. Kartal'ın eski oyuncusu olan İspanyol çalıştırıcı, Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük için adı geçen isimlerin başında geliyordu. Ancak siyah-beyazlıların Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varmasının ardından Guti de İstanbul'dan ayrılık hazırlıklarına başladı. Guti, Instagram hesabından spor hocasına veda ederken bu sözler Beşiktaş'a da veda olarak yorumlandı.

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