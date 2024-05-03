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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlanan Masuaku, Çaykur Rizespor maçında yok! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlanan Masuaku, Çaykur Rizespor maçında yok!

        Beşiktaş, dizinde ödem tespit edilen Masuaku'nun Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:23
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        Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
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        Beşiktaş, dizinde ödem tespit edilen Masuaku'nun Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku’nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

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