Beşiktaş'ta Salih Uçan parladı
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçındaki performansıyla beğenileri topladı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u son dakika golüyle yendi. Siyah beyazlılar kupa maçı öncesi bu galibiyetle moral buldu.
Uzun süreli sakatlığından dönen Salih Uçan performansıyla dikkatleri çekti. Tecrübeli futbolcu orta sahada takımı yönlendiren isim olurken savunmada da başarılı bir grafik çizdi.
Salih Uçan ile beraber Rachid Ghezzal da beğeni toplayan bir diğer oyuncu oldu. Cezayirli yıldız, eski günlerini hatırlatırken, 2’nci golün de asistini yaptı.