Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinin başına geçen Slaven Bilic, gözünü Asya Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi! Daha önce Domagoj Vida'yı Beşiktaş'tan isteyen Hırvat çalıştırıcı bir başka Beşiktaşlı yıldıza daha göz dikti! Suudi ekibinin İki yıldız için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi! Öte yandan santrfor arayışlarında bulunan Kara Kartal gündemine Mario Gomez'i aldı! İngiltere'de de gündem Cenk Tosun'un Beşiktaş'a dönme ihtimali... İşte Beşiktaş'ta günün son dakika transfer haberleri
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Slaven Bilic’in Gökhan Töre aşkı bitmiyor. Suudi Arabistan’ın Al İttihad takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen Hırvat teknik adam, Gökhan Töre’yle birlikte vatandaşı Vida’yı da transfer etmek için kolları sıvadı.
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Güneş'te yer alan habere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El-İttihad'ın başına geçen teknik direktör Slaven Bilic, Beşiktaş’ın 2 yıldızına talip oldu. Hırvat çalıştırıcı, vatandaşı Domagoj Vida ve Gökhan Töre için Siyah-Beyazlılar'ın kapısını astronomik bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.
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Suud basınının iddiasına göre bu rakam 30 milyon euroyu bulabilir. Sezon başında takımı alan ve Suudiler’in en zengin kulübüne transferde 16 milyon euro harcatan Bilic, bu iki ismi de alarak gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
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TOSIC VE ADRIANO'YU DA İSTEDİ
2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Beşiktaş’ı çalıştıran ve şampiyon olamasa da camianın büyük sevgisini kazanan Bilic, ardından Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın başına geçmişti.
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Gökhan Töre’yi de Londra’ya götüren başarılı çalıştırıcı, görevden alındıktan kısa bir süre sonra ise “Suudi Arabistan futbolundaki dönüşüme katkı sağlamak” amacıyla İttihad’ın teklifini kabul etmişti. Hırvat hoca, sezon başında da Tosic ve Adriano için Beşiktaş’ın kapısını çalmıştı.
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BAŞKAN ORMAN SICAK BAKIYOR!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a yakın kaynaklar, Bilic’in bu ilgisini doğruluyor. Transferde kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi ilke edinen Orman, özellikle Gökhan Töre’nin cazip bir bonservisle satışına sıcak bakıyor. Başkan, Vida için bu yaz bir Premier Lig ekibinden 15 milyon euroluk teklif gelmesine rağmen satmadıklarını açıklamıştı. Ancak Hırvat stopere verilecek astronomik bir yıllık ücretle fikirlerin değişebileceği konuşuluyor
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ESKİ AŞK YENİDEN ALEVLENDİ!
Spor Toto Süper Lig’de sezonun başlamasının ardından Alvaro Negredo’nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’a transfer olmasının ardından yönetim, yeni forvet için girişimlere şimdiden başlamıştı. Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin Fransız yıldızı Olivier Giroud’yu ilk hedef olarak belirleyen Kara Kartal, bu isimden önceki gün gelen açıklama sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı.
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32 yaşındaki oyuncunun kariyerine Chelsea’de devam etme kararı aldığını duyurması sonrasında yönetim, hedefini değiştirdi. Fanatik'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, takımda 2015- 16 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mario Gomez’i listesine ekledi.
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3 GOLLÜ BAŞLANGIÇ
Beşiktaş formasıyla 41 maçta 28 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek Kartal’ın Süper Lig şampiyonluğunu elde etmesinde direkt rol oynayan Alman futbolcu, sonrasında Wolfsburg’a transfer olmuştu. Geçen sezonun ara transfer döneminde Yeşil-Beyazlılar’dan ilk kulübü Stuttgart’a transfer olan Gomez, bu dönemde 8 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
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33 yaşındaki yıldız için girişimlere başlayan Kara Kartal’ın, kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralık olarak renklerine tekrar bağlamaya çalışacağı bildirildi.
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TARAFTARIN KALBİNDE TAHT KURDU
Siyah-Beyazlılar’dan ayrılığı sonrasında sık sık pişman olduğunu dile getiren Mario Gomez, düşüncelerini eski takım arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Yıldız oyuncu, “Anladım ki, Beşiktaş’ta kalsam daha mutlu olurdum. Bunun pişmanlığını yaşıyorum ” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş’taki 1 sezonluk macerasında Siyah-Beyazlı taraftarların büyük sevgisini kazanan Gomez’in, Kara Kartal’ın ilgisine nasıl yanıt vereceği merak konusu...
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ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A
Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton'a sattığı Cenk Tosun, adım adım Beşiktaş'a doğru geliyor... Öyle ki İngiliz basını da bu iddiaları doğrulayan yönde ifadeler kullanmayı sürdürüyor.
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Negredo'nun ayrılması, Vagner Love ve Cyle Larin'den de beklediğini alamayan siyah-beyazlılar, bir süredir yeni forvet arayışlarına hız vermiş durumda. Ancak devre arasında yapılacak olan yeni transferlerin genel olarak takıma adaptasyon ve katkıları fazla olmadığı için Beşiktaş yönetimi kulübü, camiayı, Türkiye'yi ve takımı çok iyi bilen Cenk Tosun ismi üzerinde yoğunlaşmış durumda.
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Fotomaç'ın haberine göre Başkan Orman'ın talimatıyla ilk görüşmeler bir süre önce İngiltere'de gerçekleştirildi. Yapılan bu görüşmelerden olumlu sinyaller alan siyah-beyazlılar, girişimlerini hızlandırma kararı aldı.
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Bu arada İngiliz basını da Cenk'in yeniden Beşiktaş'a gitmesinin en doğru karar olduğunu savunuyor. Öyle ki Daily Mail gazetesi bu kararı şu ifadelerle yorumluyor: "Everton kulübü, Cenk Tosun'u, Beşiktaş'a satma konusunda ümitli. Ancak yaptığı 23 milyon euro'luk yatırımı geri alması söz konusu değil. Tek çıkış, ara transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanması ve yeniden değer kazanması olarak görülebilir."
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ÖDEME PLANI DA SORULDU!
The Sun gazetesi de, kısa süre önce yaptığı değerlendirmede, Mavi-Beyazlılar'ın bu sezon 2'si EFL Cup, 8'i Premier Lig'de çıktığı toplam 10 karşılaşmada sadece 1 gol atan Cenk Tosun'a kulüp aramaya başladığı ileri sürerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Everton, geçen sezon Ocak ayında rekor ücretle transfer ettiği Cenk Tosun'u devre arasında eski kulübüne kiralamak istiyor. Hatta kulüp yöneticileri, Beşiktaş'a ne kadar ödeyebileceğini bile sordular!"
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SON 4 KARŞILAŞMADA 1 GOL ATABİLDİ
Everton'ın oynadığı son 4 maçta da oyuna sonradan giren milli futbolcunun bu sezon Premier Lig'de sadece 1 golü bulunuyor. Cenk Tosun 3 de asist yaparken, toplam 4 gole direkt katkı yapabildi.
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MARCO SILVA SOĞUK BAKIYOR
Siyah-beyazlıların devre arasında eski golcüsünü kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtilirken, Cenk Tosun'un da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Everton yönetimi ise bedelsiz teklife yanaşmamasına rağmen, menajer Marco Silva'nın gözünden düşen oyuncunun maaşından kurtulmak ve yaz transfer döneminde başka bir takıma daha iyi bir fiyata satabilmek için transfere onay verebileceği ifade edildi.
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DİĞER HEDEF İSE EDIN DZEKO!
Beşiktaş'ın forvet transferindeki ilk hedefi Cenk Tosun. Ama siyah-beyazlılar B Planı için de çalışmalara devam ediyor. Goulart, Origi isimlerle ilgili bilgi toplanmaya devam edilirken, yurt dışındaki transfer piyasası da takip ediliyor. Örneğin Beşiktaş, Dzeko'nun devre arasında Roma'dan ayrılıp Premier Lig'den hangi takıma gideceğiyle yakından ilgileniyor. Çünkü Southampton'a giderse Gabbiadini, Crystal Palace'a giderse Sörloth, Cardiff'e giderse de Zohore için temas kurulabileceği hesaplanıyor.
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