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Beşiktaş'ta toplantı zamanı: Ahmet Nur Çebi, Ismael'i dinleyecek

Beşiktaş'ta yönetim üst üste yaşanan puan kayıplarına rağmen Ismael'in arkasında. Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız hoca ile bir toplantı yapıp sorunları masaya yatıracak

Beşiktaş'ta toplantı zamanı: Ahmet Nur Çebi, Ismael'i dinleyecek

Beşiktaş'ta İstanbulspor karşısında oynanan futbol hayal kırıklığı yarattı. Yöneticiler Atatürk Olimpiyat stadı'ndan üzgün ayrıldı. Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oyunun geriye gitmesi teknik direktör Valerien Ismael'in tartışılmasına neden olmuştu.

Sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlarda da Fransız hocaya tepki göstermişti. Ancak başkan Ahmet Nur Çebi hoca değişikliği yapmayı düşünmüyor. Fenerbahçe derbisinde takımın başında Valerien Ismael olacak.

ÇEBİ, ISMAEL İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Çebi bu hafta Ismael ile bir görüşme yapacak. Fransız hocayı dinleyecek.
Takımdaki sorunun ne olduğunu öğrenecek. Yönetim Valerien Ismael ile daha fazla iletişim halinde olacak.

MERT GÜNOK KALEYE GEÇEBİLİR

Bu arada derbide kalede Mert Günok'un olması gündemde. Siyah beyazlıların bu sezon 7 maçta kalesine isabet eden 15 şutun 10'u gol oldu. Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin formsuz. Bu yüzden Mert Günok kaleyi teslim alacak.

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