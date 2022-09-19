ÇEBİ, ISMAEL İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Çebi bu hafta Ismael ile bir görüşme yapacak. Fransız hocayı dinleyecek.

Takımdaki sorunun ne olduğunu öğrenecek. Yönetim Valerien Ismael ile daha fazla iletişim halinde olacak.