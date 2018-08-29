Öne Çıkanlar
Beşiktaş
Futbol
Haberler > Futbol > Beşiktaş'ta Veli Kavlak gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta Veli Kavlak gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta Veli Kavlak'ın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesinin nedeni ortaya çıktı! Veli’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshederken bunun nedeninin 29 yaşındaki futbolcunun kulübe ihtarname göndermesinin olduğu ortaya çıktı

29 Ağustos 2018 Çarşamba, 09:50:29 | Güncelleme:

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman takımdan ayrılmak istemeyen oyuncularla ilgili çok sert açıklamalar yaparken kulübün 1 numarasının bu kadar ağır ifadeler kullanmasına neden olan oyuncuların başında Veli Kavlak geliyor... Şampiy10'un haberine göre; Siyah-beyazlılar geçen ay Veli’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshederken bunun nedeninin 29 yaşındaki futbolcunun kulübe ihtarname göndermesinin olduğu ortaya çıktı.

Veli, 18 Temmuz’da avukatı aracılığıyla Beşiktaş’tan 750 bin Euro’luk alacağının ödenmesi için Futbol Federasyonu’na başvurmuş 30 gün içinde ödeme yapılmazsa sözleşmenin tek taraflı feshedileceğini bildirmişti.

Sakatlığı süresince büyük destek verdiği Veli’nin kulübe ihtarname göndermesine çok sinirlenen başkan Orman’ın uzlaşma seçeneğini gündeme dahi almadan kulüp avukatlarına sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

OYNARKEN 2.1 MİLYON OYNAMADAN 6.2 MİLYON

2011-12 sezonu öncesinde geldiği Beşiktaş’ta 2014-15’in sonlarına doğru yaşadığı omuz sakatlığı sonrasında bir daha toparlanamayan Veli Kavlak yanlış teşhislerle birlikte tam 6 kez ameliyat oldu ve yaklaşık 3.5 yıl takımdan ayrı kaldı.

15-16’da 6, 2016-17’de sadece 2 resmi maça çıkabilen gurbetçi oyuncu geçen sezon ise siyah-beyazlıların U21 takımında 2 maçta sadece 59 dakika görev yapabildi. Geldiği sezon 400 bin Euro, 2. yıl 500 bin Euro ve sonraki 2 yılda 600’er bin Euro alan Veli 4 sezonda toplam 2.1 milyon Euro kazandı. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldığı ve sadece 8 maçta oynadığı 3 sezonda ise 4.5 milyon Euro ödendi. Eğer kalan parasın 1.7 milyon Euro’nun da tamamını alırsa 29 yaşındaki futbolcu oynamadan 6.2 milyon Euro kazanmış olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.