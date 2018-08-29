Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman takımdan ayrılmak istemeyen oyuncularla ilgili çok sert açıklamalar yaparken kulübün 1 numarasının bu kadar ağır ifadeler kullanmasına neden olan oyuncuların başında Veli Kavlak geliyor... Şampiy10'un haberine göre; Siyah-beyazlılar geçen ay Veli’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshederken bunun nedeninin 29 yaşındaki futbolcunun kulübe ihtarname göndermesinin olduğu ortaya çıktı.

Veli, 18 Temmuz’da avukatı aracılığıyla Beşiktaş’tan 750 bin Euro’luk alacağının ödenmesi için Futbol Federasyonu’na başvurmuş 30 gün içinde ödeme yapılmazsa sözleşmenin tek taraflı feshedileceğini bildirmişti.

Sakatlığı süresince büyük destek verdiği Veli’nin kulübe ihtarname göndermesine çok sinirlenen başkan Orman’ın uzlaşma seçeneğini gündeme dahi almadan kulüp avukatlarına sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

OYNARKEN 2.1 MİLYON OYNAMADAN 6.2 MİLYON

2011-12 sezonu öncesinde geldiği Beşiktaş’ta 2014-15’in sonlarına doğru yaşadığı omuz sakatlığı sonrasında bir daha toparlanamayan Veli Kavlak yanlış teşhislerle birlikte tam 6 kez ameliyat oldu ve yaklaşık 3.5 yıl takımdan ayrı kaldı.

15-16’da 6, 2016-17’de sadece 2 resmi maça çıkabilen gurbetçi oyuncu geçen sezon ise siyah-beyazlıların U21 takımında 2 maçta sadece 59 dakika görev yapabildi. Geldiği sezon 400 bin Euro, 2. yıl 500 bin Euro ve sonraki 2 yılda 600’er bin Euro alan Veli 4 sezonda toplam 2.1 milyon Euro kazandı. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldığı ve sadece 8 maçta oynadığı 3 sezonda ise 4.5 milyon Euro ödendi. Eğer kalan parasın 1.7 milyon Euro’nun da tamamını alırsa 29 yaşındaki futbolcu oynamadan 6.2 milyon Euro kazanmış olacak.

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