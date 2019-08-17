Beşiktaş'ta yeni transferlerden Ruiz ve Boyd ilk 11'de şans bulan isimler oldu.
Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Douglas ile Pedro Rebocho ise yedekler arasında yer aldı.
Sezon öncesi sakat oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco ile geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens, Sivas'ta takımlarını yalnız bıraktı.
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