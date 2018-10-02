Alvaro Negredo’yu Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’a satmalarının ardından forvet hattını yeni bir isimle doldurmak için çalışmalara başlayan Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda ilk hedefini İngiltere olarak belirledi...

Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal’ın, Premier Lig devi Chelsea’nin Fransız yıldızı Olivier Giroud için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi. Ada ekibiyle 1 yıllık kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle şimdiden temas kuran yönetimin, olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun sezon sonu için Ocak ayında başka bir kulüple anlaşma hakkına sahip olmasını göz önünde bulunduran yönetimin, tecrübeli ismi düşük bir bonservis bedeliyle ara transferde kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

NEGREDO'NUN MAAŞI ONA!

Negredo’yu Al Nasr’a göndermesinin ardından maaş bütçesinde 4.3 milyon Euro’luk yer açan Siyah- Beyazlılar’ın, bu ücretin tamamını Giroud için kullanmayı planladığı konuşuluyor. Ara transferde eldeki 3 forvetten birini daha gönderip maaş bütçesini 5 milyon Euro seviyesinin üzerine çıkarmayı planlayan yönetim, bu bedelle Fransız futbolcunun aklını çelmeyi planlıyor. Chelsea’den yıllık 7 milyon Euro kazanan deneyimli oyuncunun, Maviler’in yeni kontrat önerisinde bulunmaması ve gelen tekliflerin de düşün olması sebebiyle Kartal’ın 5 milyon Euro’luk teklifine olumlu bakabileceği ifade edildi.

CHEALSE AYRILIĞA SICAK!

Geçen sezonun ara transfer döneminde Arsenal’den 17 milyon Euro karşılığında Chelsea’ye transfer olan Giroud’un, Maviler’deki kariyeri beklediği gibi geçmemişti. Chelsea’de 1,5 sezonda çıktığı 24 maçta sadece 5 gollük performans sergileyip beklentilerin altında kalan yıldız oyuncunun, bu nedenle kulübünün gelecek planları arasında yer almadığı söyleniyor.

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