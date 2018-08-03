UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını 2-0 ve 6-0'lık skorlarla eleyen ve 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşılaşacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Fulham'a transfer olan kaleci Fabri'nin yerini doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın, önemli bir isimle anlaşma sağladığı öğrenildi. Beşiktaş'ta transferde yaşanan son dakika gelişmeleri haberimizde...
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KALECİ TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞILDI
Fabri'yi İngiliz ekibi Fulham'a gönderen Beşiktaş, kaleci arayışlarında gaza bastı.
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Başkan Fikret Orman, her ne kadar “Harun Tekin için bir hamlemiz gözükmüyor” dese de Siyah- Beyazlılar’ın, 29 yaşındaki eldiven için Bursaspor ile temas halinde olduğu öğrenildi. Kara Kartal’ın, görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve tarafların sadece peşinat kısmında anlaşamadığı belirtildi.
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Transferde son aşamaya gelinirken, Harun’un da Beşiktaş’ın teklifini kabul ettiği kaydedildi.
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GÜNEŞ İSTİYOR Bu transferde teknik direktör Şenol Güneş’in de istekli tavrının çok etkili olduğu ve tecrübeli hocanın eski öğrencisini mutlaka takımında görmek istediği de edinilen bilgiler arasında.
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En kısa zamanda tarafların tekrardan bir araya gelmesi ve transfere nokta koyması bekleniyor.
(Fanatik)
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VİDA İÇİN PSG İDDİASI Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performansla devleri peşine takan Domagoj Vida için Fransa’dan şaşırtan bir iddia geldi. Le 10 Sports Dergisi, PSG’nin, 29 yaşındaki futbolcu için devrede olduğunu iddia etti.
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Jerome Boateng için Bayern Münih’in kapısını çalan Fransız ekibinin, Alman futbolcuyu kadrosuna katamazsa rotasını Vida’ya çevireceği öne sürüldü.
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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde PSG’nin hocası Thomas Tuchel, “Savunmada çok az oyuncumuz var. Bu bölgeye mutlaka transfer yapmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.
(Fanatik)
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"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMEDİK" Beşiktaş’ın, Olimpiakos’un İranlı forveti Karim Ansarifard ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Yunan ekibinden bu konuyla ilgili bir yalanlama geldi.
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Olimpiakos Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Karim Ansarifard için Beşiktaş’tan gelen herhangi bir teklif yok. Beşiktaş ile transfer görüşmemiz olmadı” ifadelerine yer verildi.
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28 yaşındaki oyuncu geçen sezon Olimpiakos formasıyla 27 maça çıkmış ve 18 kez rakip fileleri havalandırmıştı. ,
(Fanatik)
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MANDZUKIC İÇİN FORMÜL BULUNDU Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner’in, dünyaca ünlü Hırvat yıldız Mario Mandzukic ile Marmaris’te görüştüğü ortaya çıkmıştı.
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32 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenen Güner, görüşmenin detaylarını Başkan Fikret Orman’a anlattı. Siyah-Beyazlılar’ın patronu ise senelik 6 milyon Euro (35 milyon TL) talep eden tecrübeli golcü için kaynak yaratma çalışmalarına başladı.
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Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği Alvaro Negredo ve Mustafa Pektemek’le yollarını ayırmayı planlayan Orman, iki ismin maliyetiyle Mandzukic’i transfer etmeyi planlıyor.
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Negrodo’yu İspanyol ekibi Vallecano’nun istediği, 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli için 2 milyon Euro önerdiği belirtiliyor. Görüşmeler sürüyor.
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Yönetim, İspanyol golcünün 4.3 milyon Euro’luk (25 milyon TL) maaşı ile Mustafa’nın ise senelik 1.7 milyon Euro’luk (10 milyon TL) ücretinden kurtulursa, Hırvat süperstarın istediği 6 milyon Euro’ya kaynak yaratacak. Ancak Beşiktaş yönetiminin, İtalyan devi Juventus’tan yılda 3.5 milyon Euro (20 milyon TL) kazanan Manzdukic ile 4-5 milyon Euro (23-29 milyon TL) bandında anlaşmak istediği öğrenildi.
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Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan pazarlık masasına oturacağı belirtildi.
(Fanatik)
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OSPINA İLE ANLAŞMA YAKIN Beşiktaş için yabancı basından çarpıcı transfer iddiaları... Kolombiya medyası, Kara Kartal'ın tecrübeli kaleci David Ospina ile görüşmelerine devam ettiğini ve anlaşmanın yakın olduğunu iddia etti. Gazeteler, Siyah- Beyazlılar'ın İspanyol kalecisi Fabri'yi Fulham'a sattığını ve Ospina transferinde ciddi olduğunu belirtti.
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CARLOS BACCA LİSTEDE
Kolombiyalı gazetecileri ayrıca, Milan'ın tecrübeli golcüsü Carlos Bacca'nın da Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığını belirtti. 31 yaşındaki Kolombiyalı golcü Bacca'nın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
(Takvim)
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10 NUMARAYA YENİ ADAY Ligin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı. Anderson Talisca’nın ayrılığı sonrasında 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Shinji Kagawa ve Nacer Chadli ile görüşmelerine devam ederken, gündemine sürpriz bir ismi daha aldı: Ganso.
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Teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla kadrosunda görmek istediği Brezilyalı futbolcu için harekete geçen Kara Kartal, Sevilla’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
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Geçen sezon İspanya La Liga’da yalnızca 8 maçta görev yapan Sambacı’nın da daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.
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2016-17 yazında Sao Paulo’dan, Endülüs temsilcisine 9.5 milyon Euro’ya (55 milyon TL) transfer olan Ganso’nun satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
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Kagawa ve Chadli’yle de ciddi bir şekilde ilgilenen Kara Kartal’ın, bu isimlerle henüz imza aşamasına gelemediği öğrenildi.
(Fanatik)
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100 MİLYONLUK TEHLİKE
Fikret Orman, "Git" dedikleri halde gitmeyen oyuncuları olduğunu söyledi. Orman'ın kast ettiği isimlerin siyah beyazlılara toplam maliyeti yaklaşık 17 milyon Euro'yu (100 milyon TL) bulacak. İşte detaylar...
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yeni futbolcular için düzenlenen imza töreninde "Bizim 'Git' dediğimiz futbolcular var ama onlar da gitmiyor" diyerek, 3 oyuncusuna göndermede bulundu.
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Yeni sezonla birlikte toplam maliyetleri yaklaşık 17 milyon Euro olan bu futbolcuların başında Veli Kavlak geliyor. Bir zamanlar takımın vazgeçilmezi olan Kavlak, yaşadığı omuz sakatlığından sonra bir türlü toparlayamadı ve gözden düştü.
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Güneş'in 3 sezondur şans vermediği Kavlak'a yönetimin "1 milyon Euro'nu verelim, kalan 700'ü de gideceğin kulüpten alırsın" teklifinde bulunduğu ama oyuncunun kabul etmediği öğrenildi.
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2014-15 sezonun 2. yarısının sonlarında yaşadığı omuz sakatlığından sonra toparlanamayan ve bugün altyapıda çalışmalarını sürdüren Kavlak'ın siyah beyazlılara bu sezonla birlikte 3.5 sezonluk toplam maliyeti 5 milyon 560 Euro! Takımda doğru düzgün yer bulamayan bir diğer isim de Mustafa Pektemek.
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2015'te 4 yıllık mukaveleye imza atan Pektemek, 2016-17 sezonunu Medipol Başakşehir'de kiralık geçirdi ama yıllık 1.5 milyon Euro'luk alacağının 1 milyonunu yine Beşiktaş ödedi.
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Pektemek, son 3 sezonda sadece 28 maça çıktı ama çoğu kupa maçı. Bunların içinde ilk 11 başladığı tek bir lig maçı yok! Buna karşın söz konusu 3 sezon için 4 milyon Euro kazandı. Bu sezon da kalırsa 1 milyon 700 bin Euro daha alacak. Yani toplam maliyet 5 milyon 700 bin Euro!
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ARAS LİGDE SADECE 7 DAKİKA FORMA GİYDİ Ve bir diğer isim de Aras Özbiliz. 2015-16 sezonun 2. devresinde Spartak Moskova'dan 1 milyon 300 bin Euro'ya alınan Aras, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano'ya 300 bin Eurokarşılığında kiralandı. 2016-17 sezonunda sadece 8 maçta oynadı ancak bunun 3'ü U21 maçıydı. Ligdeyse sadece bir maçta 7 dakika süre aldı.
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Geçen sezon da 4'ü U21 ve 1'i de kupa olmak üzere sadece 5 maçta oynadı ve ikinci devre Moldova'nın FC Sheriff takımına kiralandı. 2015-16'daki tek devre için 600 bin Euro alan Aras, 2016-17 ve 2017-18 için de 1'er milyon Euro aldı. Aras, son iki sezon için de 1 milyon 500'er bin Euro alacak. Bonservis dahil, bu sezona kadarki maliyeti 3 milyon 600 bin Euro oldu (300 bin liralık kiralık geliri bonservisinden düşülmüştür).
(Fotomaç)
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TAKSİTLE SLIMANI Torshavn maçı öncesindeki basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş'in de açıkladığı Islam Slimani hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
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30 yaşındaki Cezayirli santrforun ismi ilk olarak F.Bahçe ile geçiyordu.
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Sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı Leicester, futbolcuyu kiralamayı değil 18 milyon euro'ya satmak istediğini söyleyince F.Bahçe geri adım attı.
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Bu noktadan sonra araya giren Beşiktaş yönetimi, Leicester'dan oyuncunun bonservisi konusunda indirim istedi ve ödeme planlamasını da taksitlere bölmeyi talep etti.
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Leicester yönetiminin ise henüz bir cevap vermediği bildirildi.
(Fotomaç)
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FİKRET ORMAN EMRE AKBABA'YI İSTİYOR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün Roco, Umut Nayır, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile yapılan imza töreni sırasında, 10 numaralı pozisyonda oynayacak bir futbolcu istediklerini açıklamıştı.
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Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Beşiktaş, Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'ya talip oldu.
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Transfer sezonunda G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir ile anılan Emre'nin siyah beyazlıların gündemine flaş bir şekilde girdiği kaydedildi.
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SOĞUK AYRILDI Alanyaspor ile kontratının bitmesine 1 yıl kalan 25 yaşındaki futbolcu için takas artı bir miktar para teklif edilmesi bekleniyor.
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Alanyaspor'dan Beşiktaş'a geçen sezon devre arasında katılan Vagner Love'un Akdeniz ekibine geri dönebileceği konuşuluyor.
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Kulüpten olaylı şekilde ayrılan Brezilyalı'nın dönebilmesi için Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile de buzları eritme görevi ise Beşiktaş Başkan Fikret Orman'a düşüyor.
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Emre'nin menajeri, Başakşehir'le anlaşmadıklarını da açıkladı.
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EN SKORER TÜRK'TÜ Alanyaspor formasıyla geçen sezon 32 Süper Lig maçında forma giyen Emre Akbaba, 14 gol atıp, 10 asist yapmıştı.
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Emre, bu performansıyla geçen sezon Süper Lig'de en çok gol atan Türk futbolcu olmuştu.
(Fotomaç)
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ORIGI İÇİN TEKLİF YAPILDI Beşiktaş yabancı transferinde arayışlarını sürdürüyor.
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İngiliz basını ise Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon Liverpool'da forma şansı bulması çok zor olan Divock Origi'yi listenin başına aldığını okurlarına duyurdu.
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Haberde Beşiktaş Yönetimi'nin 23 yaşındaki futbolcu için Liverpool'a kiralama teklifinde bulunduğunu vurgulandı.
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ABD'DE KENDİNİ GÖSTEREMEDİ Gazeteler Belçikalı futbolcunun Liverpool'un ABD'de yaptığı kampta kendisini gösteremediğini vurgulayarak, "Bu oyuncunun başka bir takıma kiralanması ya da satılması yüksek ihtimal" yorumunu yaptı.
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VALENCİA VE WATFORD DA İSTİYOR Belçikalı oyuncunun öncelikle satılmasının hedeflendiği vurgulanırken, "Bu oyuncuyu Valencia ve Watford da istiyor. Ancak Beşiktaş onlara göre daha ısrarlı" ifadesini kulllandı.
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YENİ GELİŞMELER Beşiktaş Yönetimi'nin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenilirken bu hafta yeni gelişmelerin olacağı iddia edildi.
(Fotomaç)
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KALECİ TRANSFERİ RAFA KALKTI
Liverpool, Mignolet için 6 milyon euro’dan, Arsenal’da Ospina’da 5 milyon euro’dan aşağı inmedi. Güneş ise Orman’ın kendisine, “Ospina bonservisini alıp, bedelsiz gelecek” dediği için Fabri’nin gitmesine izin verdi. Yaşanan ortamda Ospina transferi de sıkıntıya girince Güneş de, “bana Tolga yeter. Para için Fabri’yi sattıysak, paramız kulübümüzde kalsın” cevabını verdi.
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LIVERPOOL, BEŞİKTAŞ’A KARIUS’U TEKLİF ETTİ
Beşiktaş’ın Mignolet’yi istediği iddia edilirken, İngilizler Liverpool’un satış listesine koydukları kaleci Loris Karius’u, Fulham’a ve Beşiktaş’a önerildiğini iddia etti. Fulham’ın, Fabri’yi tercih ettiği Beşiktaş’ın ise Liverpool’un teklifine olumsuz cevap verdiği belirtildi. Şenol Güneş’in Alman kaleciyi “asla” diyerek reddettiği de bildirildi.
(Fotospor)
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ŞENOL GÜNEŞ, BREZİLYALI FUTBOLCUYA VETO
Başkan’ın, Ukrayna’daki bağlantılarını kullanıp Shakhtar’dan Wellington Nem’i istemesi hatta önemli bir aşama kaydetmesine rağmen Güneş, “forvet transferinden önce başka bir mevkiye oyuncu istemiyorum” dediği için sıkıntı yaşanıyor. Güneş’in yaşadığı bir başka sıkıntıda, “gelecek oyuncu hazır gelsin. Hazırlık kampı geçirmemiş, kilo almış oyuncu istemiyorum” dedi.
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PEPE VE VIDA GİTSE DE KALSA DA ROCO ROTASYONA
Şenol Güneş sürpriz olarak takıma katılan Enzo Roco’nun ilk idman performansından memnun değil… hava toplarında iyi olmasına rağmen yerden çok hata yapması gözünü korkuttu. Önde oynamak isteyen Beşiktaş için Roco’nun ağır olması da bir başka dezavantaj. Şu anda Pepe’nin yedeği olarak görünen Şilili stoperin Vida’nın da kalması durumunda ancak rotasyon oyuncusu olarak kadroda kalması düşünülüyor. Pepe veya Vida’dan birisi de gidecek olursa yine ayaklarına hakim bir stoper alınması gerekiyor.
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