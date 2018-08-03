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PEPE VE VIDA GİTSE DE KALSA DA ROCO ROTASYONA



Şenol Güneş sürpriz olarak takıma katılan Enzo Roco’nun ilk idman performansından memnun değil… hava toplarında iyi olmasına rağmen yerden çok hata yapması gözünü korkuttu. Önde oynamak isteyen Beşiktaş için Roco’nun ağır olması da bir başka dezavantaj. Şu anda Pepe’nin yedeği olarak görünen Şilili stoperin Vida’nın da kalması durumunda ancak rotasyon oyuncusu olarak kadroda kalması düşünülüyor. Pepe veya Vida’dan birisi de gidecek olursa yine ayaklarına hakim bir stoper alınması gerekiyor.



(Fotospor)