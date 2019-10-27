Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyete getiren golü 69. dakikada Umut Nayir kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, ligde 13 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 12'ye yükseltti.
— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 27, 2019
"UMUT DİMDİK AYAKTA"
Siyah-beyazlı kulüp de maç biter bitmez Twitter'dan "Beşiktaş umuttur. Umut dimdik ayakta" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
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