TFF'den yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'un ise Atiker Konyaspor mücadelesinde çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un yanı sıra Boluspor futbolcusu Yusuf Emre Gültekin'in de PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

GİRAY BULAK'A 1 MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'a 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Giray Bulak'a, Balıkesirspor Baltok ile Pendikspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul ayrıca, 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Batman Petrolspor'a da 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.

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