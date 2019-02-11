Sezonun ilk yarısındaki 17 maçta 7 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi sonunda 26 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarının ilk dört maçındaki etkili performansıyla büyük tırmanış gerçekleştirdi.
Süper Lig'in ilk yarısını yedinci sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci devredeki dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan topladı. Böylece puanını 36'ya çıkaran siyah-beyazlılar, üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.
HÜCUMDA DAHA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
Beşiktaş, kadroya yeni isimlerin katılmasının ardından hücumda daha etkili oynamaya başladı.
Sezonun birinci devresinde 28 gol atan ve 1,6 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlı ekip, ikinci bölümdeki ilk dört karşılaşmada 12 gol atıp üç ortalama yakaladı. Ligin 21. haftası sonunda 40 gole ulaşan Beşiktaş, gol ortalamasını da 1,9'a çıkardı.
YENİ TRANSFERLERDEN ÖNEMLİ KATKI
Beşiktaş'ta yeni transferler Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa'nın yanı sıra Nicolas Isimat-Mirin katkılarıyla dikkati çekti.
Siyah-beyazlı ekip, son dört karşılaşmada 12 gol atarken bunların dördünü Kagawa ve Burak Yılmaz ile buldu.
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Kagawa iki gol birden attı. Siyah-beyazlı takımın Bursaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmadaki iki golü ise Burak Yılmaz kaydetti.
Savunmaya yeni transfer Isimat-Mirin'i monte eden Beşiktaş, defansta da daha başarılı oldu.
Isimat-Mirin'in görev aldığı dört maçta üç gol yiyen siyah-beyazlı takım, bu kategorideki ortalamasını da düşürmeye başladı. Ligin ilk yarısında kalesinde 23 gol gören ve 1,3 ortalama yakalayan Beşiktaş'ın 21. hafta sonunda yediği gol sayısı 26'ya çıktı ve ortalamasını 1,2'ye düşürdü.
GEÇEN SEZONU HATIRLATTI
Beşiktaş, 10 puanlık performansıyla geçen sezonun ikinci yarısındaki grafiğini hatırlattı.
Ligde 2017-2018 sezonunun ilk yarısında yine kötü sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıya ise hızlı başlamış ve ilk dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan elde etmişti.
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