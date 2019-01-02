Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor! Siyah-beyazlılar ikinci yarı için yapılacak Antalya kampı kadrosunu açıklarken Gökhan Töre, Tolgay Arslan, Tolga Zengin ve Vagner Love kamp kadrosuna dahil edilmemiş; Ricardo Quaresma ve Cyle Larin dahil edilmişti.

Beşiktaş Kulübü Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TRT Spor'da açıklamalar yaparken kadro dışı bırakılan oyuncular ve transferle ilgili de konuştu.

Oyuncuların alacaklarını istediği için kadro dışı bırakıldı iddialarını yanıtlayan Mahmutyazıcıoğlu, "Bir oyuncu parasını alamadığı için ihtar çekti diye kadro dışı bırakıldı' gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili de konuşan Mahmutyazıcıoğlu, "Hocamız takıma katkı sağlayacak oyuncularla çalışmak istiyor. Yönetim de aynı fikirde olduğu için Tolga, Tolgay, Love ve Gökhan Töre kadroya alınmadı. Kadro dışı bırakılan 4 futbolcuya kulüp bulmalarını söyledik. Eğer kulüp bulamazlarsa ve transferleri gerçekleşmezse bizim de ihtiyacımız varsa parasını ödüyoruz tabii ki kullanacağız." yorumunda bulundu.

Transferle ilgili soruları da yanıtlayan Mahmutyazıcıoğlu, "Beşiktaş olarak oyuncunun değerini belirleriz, kim teklif yaparsa onunla görüşürüz" dedi.

Takas iddialarını da değerlendiren Mahmutyazıcıoğlu "Büyük takımlar arasında takas olamaz' diye bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI!

Mahmutyazıcıoğlu, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'la ilgili de konuştu. Mahmutyazıcıoğlu, Burak Yılmaz'ın gündemlerinde olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

"Trabzonspor bizim kardeş camiamız. Trabzonspor'la biz el sıkışmadan gidip Burak Yılmaz'la konuşmayız. Burak feshetse de biz Trabzonspor'la anlaşmadan Burak'la görüşmeyiz. Burak Yılmaz gündemimizdeki bir futbolcudur. Şenol hocanın olumlu görüşü vardır. Bizim yönetim olarak da olumlu görüşümüz vardır. Biz yerli oyunculara yasa gereği euro kontratı yapamayız. '4.5 milyon euro alıyor' diyorlar, biz o parayı değil Burak'a, Messi gelse bile veremeyiz"

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