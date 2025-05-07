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        Haberler Gündem İstanbul Beşiktaş’ta park yerinden çıkan otomobile silahlı saldırı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beşiktaş’ta park yerinden çıkan otomobile silahlı saldırı

        Beşiktaş'ta park yerinden çıkan otomobile, önünü kesen başka bir otomobilden inen kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 00:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:16
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        Beşiktaş'ta otomobile silahlı saldırı
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        Olay saat 19.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Otoparktan çıkan otomobile, önünü kesen kırmızı bir otomobilden inen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırgan geldiği araçla olay yerinden kaçarken, hedef olan otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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