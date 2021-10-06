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Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yıl sonundan önce çevrim içi bir araya gelecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yıl sonundan önce çevrim içi bir araya gelecek
Biden ve Çin lideri yıl sonundan önce görüşecek
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AA

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilerle düzenlediği telekonferansta, ABD'li üst düzey diplomatların bugün İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu toplantının detaylarına ilişkin çok fazla bilgi veremeyeceğini belirten yetkili, Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 2021 yılı bitmeden önce çevrim içi bir görüşme gerçekleştirmeleri konusunda tarafların prensipte anlaştığını kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, İsviçre'nin Zürih kentinde bugün bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ele almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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