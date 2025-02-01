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        Haberler Sağlık Beyaz Saray: Covid-19 virüsünün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası doğru | Sağlık Haberleri

        Beyaz Saray: Covid-19 virüsünün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası doğru

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Covid-19 virüsünün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların "doğrulanmış bir gerçek" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:53
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        Beyaz Saray: Covid-19 laboratuvardan çıktı
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        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, basın mensuplarının gündemdeki başlıklara ilişkin sorularını yanıtladı.

        Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Covid-19 virüsünün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi.

        Beyaz Saray Sözcüsü, "(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı" ifadelerini kullandı.

        2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda Covid-19'a ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.

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