Beyaz Saray'da üst düzey koronavirüs vakası!

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Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği habere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, O'Brien'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, O'Brien'ın test sonucu doğrulandı. Açıklamada, Başkan Trump'ın ve Başkan Yardımcısı Pence için herhangi bir risk durumunun olmadığı belirtildi.

54 yaşındaki O'Brien, Beyaz Saray'da Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak 2019'dan beri çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.