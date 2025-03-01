Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut oldu | Sağlık Haberleri

        Beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut oldu

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin ölümü gerçekleşti! 3 kişiye umut oldu
        ABONE OL

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşayan Aysel Mısırcı, 1 hafta önce beyin kanaması nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. 2 çocuk annesi Aysel Mısırcı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Yetkililer aile bireyleriyle görüşerek organ bağışı için izin istedi. Ailesinin onay vermesinin ardından hastanın iki böbreği ve karaciğeri operasyonla alındı. Karaciğer askeri uçakla İstanbul'a gönderilirken, böbrek Samsun'da 2 kişiye nakledilecek.

        ORGAN BEKLEYEN HASTA SAYISI HER GÜN ARTIYOR

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Böbrek Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastadan organları çıkarttık. Karaciğer İstanbul'da nakil edilecek. 2 böbreği de biz Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde nakil bekleyen hastalara nakledeceğiz. Bu çok önemli bir olay. Özellikle organ bekleyen hasta sayısı her gün artıyor. Elimizdeki organlar maalesef yeterli değil. Sadece canlı verici ile bunu karşılamak mümkün değil. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde artan sayı kadar kadavra bağışlarının olması hem bizlere hem de bekleyen hastalarımıza ümit oluyor. Bu şekilde bağışların devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

        "BİRÇOK CANA UMUT OLACAK"

        Vefat eden Aysel Mısırcı'nın ağabeyi Erdoğan Çakır, "Bir can kaybettik ama birçok cana umut olacak. Onun için mutluyuz ve gururluyuz. Kardeşimiz inşallah o canlarda yaşar. O da bizim için sevinç kaynağı olur" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Uzaya biletleri hazır
        Uzaya biletleri hazır
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası