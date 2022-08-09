'Beynimde çip var' deyip doktoru silahla tehdit etti!

Dr. Kapan, "Çipi çıkarmam için tehdit etti ve elini silahına attı. Bana, 'Mermileri beynine boşaltacağım' dedi. Silahı çıkarınca üzerine fırladım, 15 dakika boğuştuk. Her an silah patlayabilirdi. İkimizden biri de ölebilirdi" dedi.

Elazığ'da "Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor. Tespit et, çıkar" diyen Serhan D., MR talebini reddeden Dr. Oktay Kapan'ı silahla tehdit etti.

SİLAHIN ÜZERİNE ATLADI

Olay, dün öğle saatlerinde özel bir hastanede meydana geldi. "Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor. Tespit et, çıkar" diyen Serhan D., randevu aldığı doktordan MR talebinde bulundu. Dr. Oktay Kapan, Serhan D.'ye benzer şikayetten dolayı daha önce MR çekildiğini ve beyninde bir şey olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Serhan D., ruhsatsız tabancasını çıkarıp doktoru tehdit etti. Silahın üzerine atlayarak 15 dakika direnen doktor, dışarıya seslenerek yardım istedi. Kapıdaki hasta ve yakınlarının müdahalesi ile Dr. Kapan, kurtulmayı başardı.

Tehditler savurmaya devam eden Duman, hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serhan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serhan D.'nin 3 farklı suç kaydının da olduğu belirtildi.