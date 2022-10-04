Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde Çukurcuma müzayedeleri başladı

Herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun 1000'den fazla etkinliğin yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla sürüyor.

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla Çukurcuma'daki Antika ve Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Demircan, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla ülkemizin somut ve somut olmayan mirasının gelecek nesillere aktarıldığını belirterek, "Festival şehirlerimizin tarihi dokusunu restorasyon, renovasyon ve tadilatlarla koruyarak, yaşayan mekanlar haline getiriyoruz. Edebiyat, tiyatro, şarkı, opera, gastronomi, eğitim, resim gibi somut olmayan bütün kültürel mirasımızı da bu mekanlarla buluşturup birikimlerimizi gelecek nesillere aktarıyoruz. Çukurcuma da bu noktada çok önemli çünkü kültürlerin en önemli taşıyıcıları burada. Kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak konusunda üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.