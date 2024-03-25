Beyoğlu'nda taksici ile yolcu arasında hız kavgası
İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici ile yolcu arasında iddiaya göre şoförün hızlı gitmemesi nedeniyle kavga çıktı. Yabancı uyruklu kadın yolcu, kendisini araçtan indirmek isteyip tehdit ettiğini öne sürdüğü taksi şoförüne hakaret etti.
İstanbul'da taksici ile yabancı uyruklu kadın yolcu arasında kavga çıktı.
İstanbul Aksaray'da Taner Çatalbaş'ın kullandığı taksiye binen yabancı uyruklu kadın, Beyoğlu'na gitmek istediğini söyledi. Çatalbaş, yolcuyu alarak hareket etti.
İddiaya göre kadın yolcu, taksiciye daha hızlı gitmesini söyledi. Ancak taksi şoförü, zaten geldikleri noktaya yakın olduklarını ve ileride trafik olduğunu söyleyince bu kez de kadın, "taksiye hızlı gitmek için bindim" diyerek karşılık verdi.
Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yolcu, taksiciye "hep böyle yapıyorsunuz" deyip küfür edince taksici kadına araçtan inmesini söyledi.
Ancak kadın inmeyerek "polis" diye bağırmaya başladı. Yaşananları cep telefonu ile kayıt altına alan taksiciyi fark eden kadın, bu kez de "beni dövüyorlar" diyerek bağırmaya başladı.
Kadının küfür ve hakaret ettiği anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından emniyete giden kadın ve taksicinin bir süre sonra birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
25 senedir taksicilik yaptığını söyleyen taksici Taner Çatalbaş, "Olay günü Aksaray'dan müşteri aldım, Taksim'e getirdim. İneceği yere 150 metre falan kaldı, sağa doğru yanaştım. Hızlı gitmemi söyledi, zaten ineceğini söyledim. O da taksiye hızlı gitmek için bindiğini söyledi. Ben de trafiğin olduğunu, nasıl gideceğimi söyledim. Bana 'hep böyle yapıyorsunuz' diyerek küfür etti. Öyle deyince ben de sağa çektim, 'arabamdan hemen iner misin, hemen seni indirmek istiyorum, götürmeyeceğim' dedim. Bu sefer polis diye bağırmaya başladı. O bağırınca ben de kameraya almaya başladım. 'Polis, beni dövüyorlar' dedi." diye konuştu.
Çatalbaş devamında şunları söyledi;
"Sonra bir abi geldi, Arapça onunla bir şeyler konuştu, 'ben senin yanındayım kardeşim, bu bilerek yapıyor' dedi. Yunus ekipleri geldi. Sonra beni Kasımpaşa karakoluna gönderdiler. 3 buçuk saat kadar bekledik orada. Sürekli orada da hakaret ediyordu. Polis memuru ona, arabanın içerisindeki kamerayı açacağını, açtıktan sonra onu dövüp dönmediğimi göreceğimizi söyledi. Bu kez 'beni dövmedi, dövmeye kalktı' dedi. Polis ona inanmadı, yalan söylüyordu. İyice cıvıttı, bedavadan 4 saat karakolda beklemiş oldum. Haklı olduğumu bildiğim için, kayda değer bir şey olacağını düşünmediğimden dolayı pek de umursamadım. Arabanın kamerası da var, elimdeki telefonla da çekmişim. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi tutturamayacağını biliyorum"