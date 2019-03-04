Yaralılardan birinin durumu ağır...

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Olay, saat 11.30 sularında Beyoğlu Şişhane’de meydana geldi. Laleli’de bulunan bir döviz bürosunun parasını taşıyan motorlu kuryeye bir otomobil çarptı. İddiaya göre, çarpmanın etkisiyle yere düşen motordaki 2 kişi, araç içerisinde bulunan kişiler tarafından silahla tehdit edildi. Ardından sırt çantasında bulunan yaklaşık 300 bin doları çalarak olay yerinden uzaklaştılar.
Olay sırasında aracın vurmasıyla yaralanan motorlu kuryeler hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin inceleme çalışmaları ise sürüyor.
“ŞEHRİN GÖBEĞİNDE BU NE CESARET BU NE PERVASIZLIK"
Döviz bürosunun sahibi Celal Utku aynı olayın ikinci defa başlarına geldiğini belirterek, “Döviz büromuza ait yüklü miktarda para şehir eşkıyaları tarafından şehrin merkezinde kendilerine çarpılmak suretiyle yaralandı arkadaşlarımız. Silahla parayı gasp ettiler. Yaklaşık 300 bin dolar. Bu ikinci olay zaten yine bu bölgede oldu. Bu olayların durması lazım. Şehrin göbeğinde bu ne cesaret bu ne pervasızlık” dedi.
“MİLYONLARCA DOLAR PARAYI TÜRKİYE'YE GETİREN İNSANLAR BUNLAR"
Olayı gerçekleştirenlerin takip ederek yaptıklarını iddia eden Utku, “Para döviz bürosunun parası, bankaya yatıracaktı. Bu parayı ülkemize döviz olarak getiren yabancı yatırımcılarda zaten en büyük endişe bu tür gasp olayları. Milyonlarca dolar parayı Türkiye’ye getiren insanlar bunlar. Bunun için biraz daha özel ekipler oluşturulmalı. Kapalıçarşı İstanbul’un merkezi. Bütün döviz büroları, altın borsası her şey orada. Ekiplerin orada daha titiz çalışması lazım” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.