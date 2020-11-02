Bezelye; baklagillerden olan ve ilkbahar-yaz mevsiminde çıkan bir sebze türüdür. Bünyesinde bulundurduğu A vitamini, C vitamini, K vitamini ve B9 vitamininin yanında potasyum, fosfor, magnezyum kalsiyum, sodyum, demir, selenyum, çinko, bakır ve manganez gibi vücut için son derece önemli mineralleri bulunmaktadır. Ülkemizde de kolaylıkla yetiştirilebilen bezelyenin Latince adı “pisum sativum'dür”.

Bezelye; ufak yeşil toplar halinde yetişen kendine has tadı olan genelde ilkbahar mevsiminde taze olarak tüketilen bir sebzedir. Bezelye sadece besin olarak tüketilmez aynı zamanda restoranlarda süslemelerde kullanılır. Bezelyenin naif görüntüsü ve otantik tadı dışında sağlığa faydaları vardır. Bezelye sağlığa olan katkılarını içerdiği zengin besin kaynaklarından alır. Ortalama 100 gram bezelye 81 kcal enerji içermektedir.

BEZELYENİN BESİN VE KALORİ DEĞERLERİ NEDİR?

Kalori Tablosu:

1 bardak bezelye için kalori tablosu aşağıda verilmiştir.

Ham Bezelye: 117 Kalori

Dondurulmuş Bezelye: 110 Kalori

Konserve Bezelye: 117 Kalori

Haşlanmış Bezelye: 134 Kalori

BEZELYENİN BESİN DEĞERLERİ

Bir fincan yani yaklaşık 145 gram bezelyenin besin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yağ: %2

Karbonhidrat: %7

A Vitamini: %22

C Vitamini: %97

Kalsiyum: %4

Demir: %12

Tiamin: %26

Riboflavin: %11

Niasin: %15

Pantotenik asit: %2

Vitamin B6: %12

Potasyum: %10

Fosfor: %16

Magnezyum: %12

Çinko: %12

Bakır: %13

BEZELYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Bezelye Kilo Aldırmıyor: Bezelyenin lif içeriği yüksek, kalori ve yağ oranı ise düşüktür. Zaten bu konudaki genel yargının dışına çıkmamakta fayda var. Özellikle vejetaryenlerin ihtiyaç duydukları besinleri bir bütün halinde alabilmeleri için bezelye çok iyi bir besin seçeneğidir.

Bezelyenin lif içeriği yüksek, kalori ve yağ oranı ise düşüktür. Zaten bu konudaki genel yargının dışına çıkmamakta fayda var. Özellikle vejetaryenlerin ihtiyaç duydukları besinleri bir bütün halinde alabilmeleri için bezelye çok iyi bir besin seçeneğidir. Mide Kanserini Önler: Bezelyenin içinde bulunan polifenol adlı madde başta mide kanseri olmak üzere pek çok kanser türünü önleyici özelliktedir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle de savaşan bezelyenin kanser karşıtı bir besin olduğu biliniyor.

Yaşlanma Karşıtıdır: Bezelye; hücre yaşlanmasını ve deformasyonları önleyerek yaşlanmayı geciktirir. İçeriğindeki; alfa karoten, kateşin ve epakatesi karotenoid türü antioksidanlar başta cilt olmak üzere tüm hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır.

Bezelye; hücre yaşlanmasını ve deformasyonları önleyerek yaşlanmayı geciktirir. İçeriğindeki; alfa karoten, kateşin ve epakatesi karotenoid türü antioksidanlar başta cilt olmak üzere tüm hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır. Alzheimer’ı Önler: Alzheimer türü zihinsel zayıflamakaynaklı hastalıkları önlemek için K vitamini yönünden zengin beslenmek gerekiyor. Bezelyenin içeriğinde bulunan K vitamini de Alzheimer’ın önlenmesinde etkilidir. Bu bakımdan özellikle ileri yaşlardakilere düzenli olarak bezelye tüketimi öneriliyor.

Alzheimer türü zihinsel zayıflamakaynaklı hastalıkları önlemek için K vitamini yönünden zengin beslenmek gerekiyor. Bezelyenin içeriğinde bulunan K vitamini de Alzheimer’ın önlenmesinde etkilidir. Bu bakımdan özellikle ileri yaşlardakilere düzenli olarak bezelye tüketimi öneriliyor. Bezelye Hamilelikte Faydalıdır: Kadınlar daha gebelikte folik aside ihtiyaç duyarlar ve gebe kalmadan 3 ay öncesinden başlayarak folik asit alımına başlarlar. Bezelyede, folik asit bakımından zengin olduğu için hamilelik düşünenlere düzenli olarak bezelye tüketimi önerilir. Bununla birlikte yine hamilelikte gerekli olan folat ve B vitamini kompleks vitaminleri de bezelyede bulunduğu için anne adayları hamilelikte bezelye tüketmelidir. Bu sayede nöral tüp defekti, DNA hasarı gibi pek çok yeni doğal rahatsızlığı önlenebilir.

Kadınlar daha gebelikte folik aside ihtiyaç duyarlar ve gebe kalmadan 3 ay öncesinden başlayarak folik asit alımına başlarlar. Bezelyede, folik asit bakımından zengin olduğu için hamilelik düşünenlere düzenli olarak bezelye tüketimi önerilir. Bununla birlikte yine hamilelikte gerekli olan folat ve B vitamini kompleks vitaminleri de bezelyede bulunduğu için anne adayları hamilelikte bezelye tüketmelidir. Bu sayede nöral tüp defekti, DNA hasarı gibi pek çok yeni doğal rahatsızlığı önlenebilir. Kan Şekerini Düzenler: Kan şekerinin dengelenmesi için vücuda aldığımız şekerin sindirilmesini kolaylaştıran besinlerden tüketmek gerekiyor. Bezelye de zengin lif ve protein içeriğiyle şekerin sindirimini kolaylaştırıyor, kanda şeker depolanmasını önlüyor. Özellikle taze olarak tüketilen bezelye, beyaz şeker ve kimyasal içerikli besinler tüketiminden kaynaklı yüksek kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Kan şekerinin dengelenmesi için vücuda aldığımız şekerin sindirilmesini kolaylaştıran besinlerden tüketmek gerekiyor. Bezelye de zengin lif ve protein içeriğiyle şekerin sindirimini kolaylaştırıyor, kanda şeker depolanmasını önlüyor. Özellikle taze olarak tüketilen bezelye, beyaz şeker ve kimyasal içerikli besinler tüketiminden kaynaklı yüksek kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Sindirim sisteminizi Düzenler: Lif bakımından zengin beslenmek demek; mide, bağırsak ve tüm sindirim sistemi organlarının daha iyi çalışması demektir. Bezelyenin de lif içeriği yüksek olduğu için özellikle hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim sistemi sorunları önlenir. Metabolizmahızlanır.

Lif bakımından zengin beslenmek demek; mide, bağırsak ve tüm sindirim sistemi organlarının daha iyi çalışması demektir. Bezelyenin de lif içeriği yüksek olduğu için özellikle hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim sistemi sorunları önlenir. Metabolizmahızlanır. Göz Sağlığınızı Korur: Bezelye; A vitamini bakımından zengindir ve A vitamini de göz dostudur. Ayrıca göz sağlığı için gerekli olan; lutein, karotenler, zeaksantin gibi güçlü antioksidanlar bezelyenin içeriğinde bolca bulunmaktadır. Düzenli olarak bezelye tüketimi sayesinde mukus zarları, deri ve görme fonksiyonları desteklenecektir.

Bezelye; A vitamini bakımından zengindir ve A vitamini de göz dostudur. Ayrıca göz sağlığı için gerekli olan; lutein, karotenler, zeaksantin gibi güçlü antioksidanlar bezelyenin içeriğinde bolca bulunmaktadır. Düzenli olarak bezelye tüketimi sayesinde mukus zarları, deri ve görme fonksiyonları desteklenecektir. Osteoporozu Önler: Kemik erimesi, osteoporoz sorunu kalsiyum bakımından fakir beslenmekten, kemikleri güçlendirmemekten kaynaklanıyor. Bezelye kalsiyum bakımından zengin olması açısından osteoporozu önleyici etki gösterir. Özellikle de içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bezelyenin osteoporoz karşıtı olduğunu söylemek mümkün. Zaten yeşil sebzelerin osteoporozla savaşta yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Kemik erimesi, osteoporoz sorunu kalsiyum bakımından fakir beslenmekten, kemikleri güçlendirmemekten kaynaklanıyor. Bezelye kalsiyum bakımından zengin olması açısından osteoporozu önleyici etki gösterir. Özellikle de içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bezelyenin osteoporoz karşıtı olduğunu söylemek mümkün. Zaten yeşil sebzelerin osteoporozla savaşta yardımcı olduğu da bilinmektedir. Bezelye cildinizin Dostudur: Bezelyenin içeriğindeki antioksidanlar; cildi yaşlandıran serbest radikallerle savaşarak cilt yaşlanmasını önleyici etki gösteriyor. Cilt hücrelerinin hızla yenilenmesini sağlayan, hücre hasarını önleyen, durduran bezelyeyi her yaşta düzenli olarak tüketmek gerekiyor. Özellikle C vitamini ve antioksidan içeriği cildin genel sağlığını destekleyici özellik gösterir. Bu sayede özellikle cilt kırışıklıklarını geciktirmek, daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak mümkün. Bir de bezelyeyi ezerek elde edilen özün cilde maskeşeklinde uygulamanın cilt lekelerinin ve çillerin azalmasına yardımcı olduğu biliniyor.

Bezelyenin içeriğindeki antioksidanlar; cildi yaşlandıran serbest radikallerle savaşarak cilt yaşlanmasını önleyici etki gösteriyor. Cilt hücrelerinin hızla yenilenmesini sağlayan, hücre hasarını önleyen, durduran bezelyeyi her yaşta düzenli olarak tüketmek gerekiyor. Özellikle C vitamini ve antioksidan içeriği cildin genel sağlığını destekleyici özellik gösterir. Bu sayede özellikle cilt kırışıklıklarını geciktirmek, daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak mümkün. Bir de bezelyeyi ezerek elde edilen özün cilde maskeşeklinde uygulamanın cilt lekelerinin ve çillerin azalmasına yardımcı olduğu biliniyor. Saçlarınıza Faydalıdır: Cilt sağlığına faydalı olan tüm besinlerin saça da faydalı olduğunu biliyoruz. Düzenli olarak bezelye tüketimi sayesinde kafa derisi beslenecek, saç kökleri canlanacak ve daha hızlı bir saç büyümesi elde edilecektir.

BEZELYENİN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?