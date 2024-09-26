Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklayarak öldürdü: Beraatimi istiyorum | Son dakika haberleri

        Bıçaklayarak öldürdü: Beraatimi istiyorum

        Kayseri'de sokakta yaşanan kavganın ardından 48 yaşındaki Bayram Yıldırım bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Olayda tutuklu yargılanan Sibel Yavuz, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi ancak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 23:12 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklayarak öldürdü: Beraatimi istiyorum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de sokakta yaşanan tartışmada bıçaklanan Bayram Yıldırım'ın (48) ölümüyle ilgili yargılanan Sibel Yavuz 15 yıl, Alican Uğurlu ise 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 6 Şubat'ta saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşı Sibel Yavuz ile alkol alan Alican Uğurlu, sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım ile tartışmaya başladı.

        SOPAYLA SALDIRDI, BIÇAKLA YARALANDI

        İddiaya göre taraflar arasında çıkan kavgada sopayla saldıran Yıldırım, bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım, hayatını kaybetti. Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        REKLAM

        Yapılan soruşturma sonunda Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Sibel Yavuz ve taraf avukatları katılırken başka suçtan tutuklu olan sanık Alican Uğurlu Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        KARAR VERİLDİ

        Karar duruşmasında tutuklu sanık Sibel Yavuz, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. AliCan Uğurlu ise “Ben kasten bir şey yapmadım. Durdurmak istedim. Benim hiçbir suçum günahım yok” dedi. Mahkeme heyeti sanıklardan Sibel Yavuz’a ‘kasten öldürme’ suçundan 15 yıl cezası vererek tutukluluk halinin devamına, diğer sanık Alican Uğurlu’ya ise ‘kasten yaralama’ suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?