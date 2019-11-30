İngiltere'nin başkenti Londra dün 2 yıl aradan sonra bir kez daha terör saldırısıyla sarsıldı.
Usman Khan adlı El Kaide üyesi, Londra Köprüsü'nde eline bantlarla tutturduğu mutfak bıçaklarıyla 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına yol açtı.
Yoldan geçen vatandaşların çektiği video görüntülerinde, polisin olay yerine intikaline kadar geçen sürede, köprüden geçen bazı vatandaşların, 28 yaşındaki saldırganı engellemek için sıra dışı yöntemlere başvurdukları görülüyor.
Daily Mail gazetesinin yayınladığı görüntülerde, iki kişinin ellerindeki yangın söndürücülerle Khan'ın görüşünü engellediği, bu sırada bir kişinin de, yakınlardaki balık pazarından aldığı narval (boynuzlu balina) boynuzuyla saldırganın kaçmasını engellediği görülüyor.
Üzerine bomba yeleği görünümlü sahte bir ekipman giyen Khan'ın bıçakları eline bantlaması nedeniyle çevredekilerin genç saldırganı silahsız hale getirmekte zorlandıkları belirtildi.
Köprüye gelen silahlı polis memurları, Khan'la boğuşan kişiyi yerden kaldırdıktan sonra teröristi vurarak öldürmüştü.
'DENETİMLİ SERBEST'
Yerel basında çıkan haberlere göre yerel bir El Kaide hücresinin üyesi olan Khan, 2012 yılında Londra Borsası'na bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Toplam 9 kişiden oluşan hücrenin hedefleri arasında ABD Büyükelçiliği, dönemin Londra Belediye Başkanı olan Başbakan Boris Johnson'ın ikametgahı, St Paul Katedrali ve iki hahamın evleri bulunuyordu.
Khan'ın cezasının yarısını yattıktan sonra 2018'de denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edildiği ve bugüne kadar elektronik kelepçe taktığı belirlendi.
Başbakan Boris Johnson haberin duyulmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Khan gibi teröristlerin erken salıverilmesine bir an önce son verilmesi gerektiğini kaydetti.
SEMİNERE GİTTİ
Daily Mail gazetesinin haberinde Khan'ın köprü üzerindeki saldırıdan kısa süre önce yakınlardaki balık pazarında Cambridge Üniversitesi Kriminoloji Bölümü tarafından düzenlenen 'suçluların topluma yeniden kazandırılmasına' yönelik seminere gittiği belirtildi.
Seminere katılanları üzerindeki 'sahte' bombayla tehdit eden Khan'ın daha sonra köprüde yürüyen sivilleri hedef aldığı ifade edildi.
SALDIRGAN HALA KAYIP
Londra saldırısından kısa süre sonra Hollanda'nın Lahey kentinden gelen bir başka saldırı haberi, terör örgütlerinin yeni bir saldırı dalgası başlatmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Lahey'deki Büyük Pazar Sokağı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.
Polis olayın ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için operasyonların sürdüğünü belirtirken, olayın terör bağlantılı olup olmadığı konusuna açıklık getirmedi.
Polisten yapılan açıklamada, saldırganın açık tenli, 45-50 yaşlarındaki bir erkek olduğu kaydedilmişti.
DALGA DALGA SÜRÜYOR
El Kaide ve DEAŞ terör örgütleri, Avrupa ülkelerinde son 20 yıldır çok sayıda kanlı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıların bazıları terör hücreleri, bazılarıyla 'yalnız kurt' olarak adlandırılan teröristlerde düzenlendi.
İşte son yıllarda Avrupa ülkelerini sarsan büyük terör saldırıları:
- 11 Mart 2004: El Kaide militanlarının İspanya'nın başkenti Madrid'de 3 ayrı trene düzenledikleri bombalı saldırılarda 192 kişi ölmüş, 2 binden fazla kişi de yaralanmıştı.
- 7 Temmuz 2005: İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 El Kaide üyesi çantalarında taşıdıkları patlayıcılarla toplu taşıma araçlarını hedef alan intihar saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda 4 saldırgan dahil 56 kişi öldü, 784 kişi yaralandı.
- 7 Ocak 2015: El Kaide militanları, Fransa'nın başkenti Paris'te hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun ofisine silahlı saldırı düzenlendi. saldırıda biri polis 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
- 9 Ocak 2015: DEAŞ üyesi Amedy Coulibaly, başkent Paris'te bir polisi öldürdükten sonra bir Yahudi marketinde müşterileri rehin aldı. Markette 4 kişiyi öldüren saldırgan polis tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldü.
- 13 Kasım 2015: Fransa'nın başkenti Paris'te DEAŞ tarafından düzenlenen eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırılarda 7'si terörist 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi kişi yaralandı.
- 22 Mart 2016: DEAŞ militanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı ve bir metro istasyonunda intihar saldırıları düzenledi. Saldırılarda 32 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.
- 14 Temmuz 2016: Fransızların milli bayramı Bastille Günü'nde Nice kentinde bir DEAŞ üyesi kamyonla kalabalığın içine daldı. Saldırı 84 kişi öldü.
- 19 Aralık 2016: Almanya'nın başkenti Berlin'de bir DEAŞ üyesi, sürdüğü TIR'la Noel pazarına girdi. 12 kişiyi öldüren, 56 kişiyi yaralayan saldırgan kaçtığı İtalya'da polisle girdiği çatışmada öldürüldü.
- 22 Mayıs 2017: İngiltere'nin Manchester kentinde ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konser verdiği Manchester Arena'yı hedef alan DEAŞ militanları, 23 kişiyi öldürdü, 250 kişiyi yaraladı.
- 3 Haziran 2017: İngiltere'nin başkenti Londra'da üç DEAŞ militanı minibüsle Londra Köprüsü'ndeki yayaları hedef aldıktan sonra yakınlarda bunulan Borough Market'e girerek çevredekileri bıçaklamaya başladı. Saldırıda, 8 kişi ölürken 48 kişi yaralandı.
- 17 Ağustos 2017: İspanya'nın Barcelona kentinde bir DEAŞ üyesi, kullandığı minibüsle kalabalığın arasına daldı. Saldırıda 13 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.
- 7 Nisan 2018: Almanya'nın Münster kentinde bir DEAŞ militanı aracıyla yayaların arasına daldı. Saldırıda 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
- 11 Aralık 2018: DEAŞ üyesi bir kişi, Strasbourg kentindeki Noel pazarına düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişiyi öldürdü, 11 kişiyi yaraladı.
YORUMLAR