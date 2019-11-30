İşte o genç liseli! Ata yadigarı!

HABERTURK.COM

İngiltere'nin başkenti Londra dün 2 yıl aradan sonra bir kez daha terör saldırısıyla sarsıldı.

Usman Khan adlı El Kaide üyesi, Londra Köprüsü'nde eline bantlarla tutturduğu mutfak bıçaklarıyla 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Yoldan geçen vatandaşların çektiği video görüntülerinde, polisin olay yerine intikaline kadar geçen sürede, köprüden geçen bazı vatandaşların, 28 yaşındaki saldırganı engellemek için sıra dışı yöntemlere başvurdukları görülüyor.

Daily Mail gazetesinin yayınladığı görüntülerde, iki kişinin ellerindeki yangın söndürücülerle Khan'ın görüşünü engellediği, bu sırada bir kişinin de, yakınlardaki balık pazarından aldığı narval (boynuzlu balina) boynuzuyla saldırganın kaçmasını engellediği görülüyor.

Üzerine bomba yeleği görünümlü sahte bir ekipman giyen Khan'ın bıçakları eline bantlaması nedeniyle çevredekilerin genç saldırganı silahsız hale getirmekte zorlandıkları belirtildi.

Köprüye gelen silahlı polis memurları, Khan'la boğuşan kişiyi yerden kaldırdıktan sonra teröristi vurarak öldürmüştü.

'DENETİMLİ SERBEST'

Yerel basında çıkan haberlere göre yerel bir El Kaide hücresinin üyesi olan Khan, 2012 yılında Londra Borsası'na bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Toplam 9 kişiden oluşan hücrenin hedefleri arasında ABD Büyükelçiliği, dönemin Londra Belediye Başkanı olan Başbakan Boris Johnson'ın ikametgahı, St Paul Katedrali ve iki hahamın evleri bulunuyordu.

Khan'ın cezasının yarısını yattıktan sonra 2018'de denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edildiği ve bugüne kadar elektronik kelepçe taktığı belirlendi.

Başbakan Boris Johnson haberin duyulmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Khan gibi teröristlerin erken salıverilmesine bir an önce son verilmesi gerektiğini kaydetti.

SEMİNERE GİTTİ

Daily Mail gazetesinin haberinde Khan'ın köprü üzerindeki saldırıdan kısa süre önce yakınlardaki balık pazarında Cambridge Üniversitesi Kriminoloji Bölümü tarafından düzenlenen 'suçluların topluma yeniden kazandırılmasına' yönelik seminere gittiği belirtildi.

Seminere katılanları üzerindeki 'sahte' bombayla tehdit eden Khan'ın daha sonra köprüde yürüyen sivilleri hedef aldığı ifade edildi.

SALDIRGAN HALA KAYIP

Londra saldırısından kısa süre sonra Hollanda'nın Lahey kentinden gelen bir başka saldırı haberi, terör örgütlerinin yeni bir saldırı dalgası başlatmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Lahey'deki Büyük Pazar Sokağı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.

Polis olayın ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için operasyonların sürdüğünü belirtirken, olayın terör bağlantılı olup olmadığı konusuna açıklık getirmedi.

Polisten yapılan açıklamada, saldırganın açık tenli, 45-50 yaşlarındaki bir erkek olduğu kaydedilmişti.

DALGA DALGA SÜRÜYOR

El Kaide ve DEAŞ terör örgütleri, Avrupa ülkelerinde son 20 yıldır çok sayıda kanlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıların bazıları terör hücreleri, bazılarıyla 'yalnız kurt' olarak adlandırılan teröristlerde düzenlendi.

İşte son yıllarda Avrupa ülkelerini sarsan büyük terör saldırıları: