Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey

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HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski kişisel ofisinde bulunan "gizli belgeler" ile ilgili inceleme devam ederken, Biden'a ait bir başka ofiste daha "gizli belgeler" bulundu.

İlk olarak NBC News'ün açıkladığı haberi, Associated Press'e konuşan kaynak doğruladı. AP'ye kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynak, Biden'a ait bir başka ofiste daha gizli belgelerin bulunduğunu, ancak belgeler hassas bilgiler içerdiği için daha fazla ayrıntı paylaşmayacağını söyledi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI Diğer yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Biden'ın eski ofisinde başlatılan incelemeyle ilgili sürecin devam ettiğini vurgulayarak, Adalet Bakanlığının incelemesinin sürdüğünü söyledi. Biden'ın, açıkladığı gibi, belgelerin içeriğinden haberdar olmadığını söyleyen Jean-Pierre, bu hususta Başkanın açıklamaları üzerine paylaşacak başka bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.