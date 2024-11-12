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        Biden, İsrail'e desteğini yineledi

        Gazze'deki soykırım sürecinde İsrail'e koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinde "İsrail'e desteklerinin sarsılmaz" olduğunu yineledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 23:11 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:11
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        Biden, İsrail'e desteğini yineledi
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        ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

        Görevi 20 Ocak 2025'te Cumhuriyetçi Donald Trump'a devredecek olan ve Gazze'deki soykırımı boyunca İsrail'e koşulsuz destek veren Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde de bu desteklerinin altını çizdi.

        İkili görüşmeden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Biden ve Herzog, ABD ile İsrail arasındaki "köklü dostluğun" çok eskiye uzandığını belirtti.

        "İsrail'e olan taahhüdümüz sarsılmaz, bunu biliyorsunuz, ayrıca çok derin bir dostluğu paylaşıyoruz" diyen Biden, Herzog'u yeniden Oval Ofis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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        Fotoğraf: İHA

        "SİYONİST OLMANIZ İÇİN YAHUDİ OLMANIZA GEREK YOK"

        "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok" şeklindeki sözünü bir kez daha tekrarlayan Biden'a Herzog, "Sizin açık bir siyonist olduğunuzu biliyorum Sayın Başkan." şeklinde karşılık verdi.

        Daha sonra söz alan Herzog, Biden gibi bir dostları olduğu için mutlu olduklarını söyledi ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe teşekkür etti.

        Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e füze saldırılarına devam ettiğini ve "asıl bölgesel sorunun İran olduğunu" savunan Herzog, Gazze'de de halen 101 esir bulunduğunu ve bu kişileri evlerine getirmenin kendileri için öncelik olduğunu söyledi.

        Biden da esirlerin kurtarılması gerektiği konusunda mutabık olduklarını belirtti.

        Herzog, Biden'ın 7 Ekim saldırısından birkaç gün sonra İsrail'i ziyaret ettiğini anımsatarak, "Onlarca yıldır İsrail ve Yahudi halkı için inanılmaz bir dost oldunuz, bunun için size teşekkür ediyoruz. En zor zamanımızda bizimle nasıl yan yana durduğunuzu asla unutmayacağız. Yahudi halkıyla yan yana durmanız sizin büyük bir mirasınızdır." dedi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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