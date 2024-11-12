Biden, İsrail'e desteğini yineledi

ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görevi 20 Ocak 2025'te Cumhuriyetçi Donald Trump'a devredecek olan ve Gazze'deki soykırımı boyunca İsrail'e koşulsuz destek veren Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde de bu desteklerinin altını çizdi.

İkili görüşmeden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Biden ve Herzog, ABD ile İsrail arasındaki "köklü dostluğun" çok eskiye uzandığını belirtti.

"İsrail'e olan taahhüdümüz sarsılmaz, bunu biliyorsunuz, ayrıca çok derin bir dostluğu paylaşıyoruz" diyen Biden, Herzog'u yeniden Oval Ofis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Fotoğraf: İHA

"SİYONİST OLMANIZ İÇİN YAHUDİ OLMANIZA GEREK YOK"

"Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok" şeklindeki sözünü bir kez daha tekrarlayan Biden'a Herzog, "Sizin açık bir siyonist olduğunuzu biliyorum Sayın Başkan." şeklinde karşılık verdi.

Daha sonra söz alan Herzog, Biden gibi bir dostları olduğu için mutlu olduklarını söyledi ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe teşekkür etti.

Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e füze saldırılarına devam ettiğini ve "asıl bölgesel sorunun İran olduğunu" savunan Herzog, Gazze'de de halen 101 esir bulunduğunu ve bu kişileri evlerine getirmenin kendileri için öncelik olduğunu söyledi.