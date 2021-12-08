Biden, Ukrayna'ya asker göndermenin masada olmadığını söyledi

"Ukrayna'ya asker göndermek masada değil" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Biden, Missouri eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin ile dün bir video konferans görüşmesi yaptığını anımsatan Biden, "Putin'e Ukrayna'yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını ve bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledim." ifadesini kullandı.

Biden, Putin'in kendisini çok iyi anladığını düşündüğünü belirterek, "NATO ülkelerindeki askeri varlığımızı artırmamız gerekebilir. Ayrıca Ukrayna'ya ek savunma yardımı yapabileceğimizi de Putin'e söyledim." dedi.

"PUTİN MESAJI ALDI"

Bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Biden, "Bu, şu anda masada değil." yanıtını verdi.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığını bu nedenle de 5. madde gereği saldırı durumunda Ukrayna'ya asker gönderme zorunlulukları bulunmadığını belirten Biden, "Diğer NATO müttefiklerimiz Ukrayna'ya askeri destek vermemiz gerektiğine hükmederse o zaman oraya gireriz ancak Rusya'nın Ukrayna işgaline ABD'nin tek taraflı karşı koyacağı fikri şu anda olası değil." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olacaklar hakkında mesajı net aldığını düşünüyorum." dedi.

RUSYA VE NATO MÜTTFEİKLERİ İLE TOPLANTI

Cuma gününe kadar Rusya ve NATO müttefikleriyle bir toplantı yapılacağını duyurmayı umduğunu belirten Biden, Rusya ve en az dört büyük NATO müttefiki ile "Rusya'nın NATO'ya ilişkin endişelerinin geleceğini tartışmak" için üst düzey görüşmeler yapılacağını söyledi.

Dün iki ülke lideri arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı faaliyetlerinden derin bir endişe duyduğunu belirten Biden, Putin'e Ukrayna'ya karşı askeri bir hareket durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve siyasi yaptırımlarla cevap vereceğini söylemişti.

Biden, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini tekrarlayarak gerilimin düşürülmesi ve diplomasiye dönülmesi çağrısı yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Biden'dan NATO'nun genişlemesini durduracak yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talep etmişti.

Görüşmede, NATO'nun Ukrayna ile artan bağlarının ve ittifakın Rusya'yı hedef alan füzeleri konuşlandırma olasılığının, aşılmasına izin verilmeyen bir "kırmızı çizgi" olduğu vurgulayan Putin, ABD'li mevkidaşından Rusya'ya yakın ülkelerde saldırı sistemlerinin konuşlandırılmayacağına dair de garanti istemişti.