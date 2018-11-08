İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent bünyesinde kurulan İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması 'Big Bang Start-up Challenge'a geri sayım başladı. 29 Kasım 2018 Perşembe günü Uniq İstanbul’da düzenlenecek olan etkinlik kapsamında binlerce başvuru arasından seçilen ve finale çıkan 26 girişim belli oldu.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek etkinlikte, girişimciler yatırımcı ve kurumsal şirketlerin karşısına çıkacak. Geçen yıl girişimcilere 17 milyon TL’lik finansman sağlanan Big Bang’de, bu yıl da İTÜ Çekirdek’in yeni paydaşları ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile büyük bir kaynağın girişimcilerle buluşturulması amaçlanıyor.

Big Bang 2018’de finale çıkmaya hak kazanan o girişimler ise şöyle;

- Akıllı Magnet: Tüketicilerin telefonlarını buzdolabı magnetlerine dokundurarak sipariş verebilmelerini sağlayan IoT çözümü sunuyor.

- AkıllıBES: Kullanıcıların, bireysel emeklilik sisteminde yılda 6 kez olan fon dağılım değişiklik haklarını kullandırarak daha fazla getiri elde edilmesine yardımcı oluyor.

- BenzinLitre: Akaryakıt istasyonlarını güncel fiyatları, doğru lokasyonları ve tesis-içi imkanları ile listeleyerek kullanıcıların tasarruf etmesini ve karar verme sürecini akıllı hale getirmesini amaçlıyor.

- Hextech Green: Üreticilerin afetlerden etkilenmeden doğal fideler yetiştirebileceği, tüketicilerin mutfaklarında kendi doğal sebzelerini yetiştirebileceği tarım makinesi üretimi yapıyor.

- Drivee: Trafik kazalarını otomatik algılayarak, acil müdahale ekiplerinin olay yerine hızlıca ulaşmasını ve yaralıların hayata tutunmasını hefedliyor.

- Kodeco: Geliştirdiği modüler platforma sahip elektrikli mini araç Ecomod, hedef pazarların ulaşım ve lojistik gibi ihtiyaç çeşitliliği düşünülerek ortak şasi ve güç aktarımı platformu ile birlikte birçok opsiyonel yapı parçası tasarlanarak geliştirildi.

- Mips: Erkeklerin sperm sağlığını evde ölçmesini sağlayan cihaz.

- FilameX: 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları başta olmak üzere üretim ile ilgilenenlerin kullanabileceği geri dönüşüm odaklı tasarlanmış mini filament üretim makinesi.

- Hippist: Türkiye'den sanat, dekorasyon, aksesuar ve moda konularında üretim yapan bağımsız tasarımcıların başta İngiltere olmak üzere Avrupa ve Kuzey Amerika pazarında pay alabilmeleri için kurulmuş e-ticaret sitesi.

- Hyggefood Company: Bitkisel mikrobesinler ile hayvansal ürünlerin alternatiflerini üretiyor.

- Innoyum: Atık yumurta kabuğunu değerlendirerek, içeriğindeki yumurta zarını tasarlanan makine ile ayırmayı ve eklem sağlığında kullanılan takviye edici gıdanın aktif bileşeni olan doğal/hidrolize yumurta kabuğu zarı tozu ürünü üretmeyi hedefliyor.

- Intenseye: Akıllı şehirler, perakende müşteri analizi, ulaşım, trafik izleme ve eğitim sektörlerine yönelik yapay zeka tabanlı video analiz servisleri sunuyor.

- Iltema: Isı yayan tekstillerin geliştirilmesi için çalışıyor.

- Kobaküs: Tüm banka hesaplarının bir tek platform üzerinden, aynı anda ve yüksek güvenlikle yönetilmesini sağlıyor.

- Köpüklü: Nesnelerin interneti tabanlı Akıllı Türk Kahvesi Makinesi.

- Laska Energy: Kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal yöntemle değerli ham maddeler ve elektrik enerjisi elde ediyor.

- Micro-S Biyoteknoloji: Yararlı mikroorganizmalar ile 'doğalı' doğalına çevirme, doğa ürünlerinin verimlerini artırma ve hastalıkları önlemek için çalışıyor.

- Otomazone: Elektrik, otomasyon ve hammadde malzeme tedariği konularında çalışıyor.

- PetSurfer: Pet sahipleri ile pet bakıcılarını pazar yeri modeliyle buluşturuyor.

- Phoneix: Baca gazından hidrojen elde edilmesi ve yakıt olarak kullanımı alanında çalışıyor.

- Reminis App: Kullanıcıların, etkinliklerde çekilen fotoğraflarına yüz tanıma teknolojisi ile ulaşmasını sağlıyor.

- Stokbankası: Gıda perakendeciliğinde şirketler arası süreçlerin çift taraflı entegrasyon ile yürütülmesini sağlayan online B2B platformu olarak hizmet veriyor.

- Vagustim: Migren tedavisinde kullanılmak üzere kişisel bir medikal cihaz.

- watchX: Kullanıcıların, ürün kutusu içerisinden çıkan parçaları basit işlemlerle birleştirerek, kendi akıllı saatini kendisi yaptığı bir kodlama eğitim kiti.

- Wollox Education: Microsoft, Mac, Linux, Pardus işletim sistemlerinin bağlı olduğu bilgisayarın ekranını ve ekranın yansıtıldığı alanı yazılım yüklemesi gerektirmeden interaktif (dokunmatik) hale getiriyor.

- Wport: Wordpress altyapısı kullanan web sitelerini, Android ve iOS uygulamalara dönüştürülmesini sağlıyor.

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