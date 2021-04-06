"AĞABEYİMLE 21 YAŞIMDA TANIŞTIM"

Önal, babası Erhan Önal'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey abisi Patrick Mölzl ile görüşmedikleri şeklinde çıkan haberlere açıklık getirmişti.

Ağabeyi Mölzl'ün cenazeye gelemediğini ve telefonda konuştuklarını anlatan oyuncu, söylendiği gibi aralarının kötü olmadığını ifade edip, şöyle konuşmuştu:

Cenaze sonrası konuştuk, Almanya'da olduğu için o gelemedi. Çok üzüldü de. Yakın değiliz. Çünkü ben zaten ağabeyimle 21 yaşımdayken tanıştım, o yaştan sonra abi-kardeş gibi olunmuyor maalesef ama aramızda kötü bir şey yok. Aramızda bir husumet, kötü bir şey yok. Lütfen öyle yazmayın babam da böyle bir şeyin çıkmasına üzülürdü. Tamamen birlikte büyümemekle alakalı bir durum.