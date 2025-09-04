Bihter filmi TV'de! Bihter filmi gerçek hikaye mi, ne zaman ve nerede çekildi?
Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakterleri, bu kez beyazperdeden televizyon ekranına taşınıyor. Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un başrollerinde yer aldığı Bihter filmi, Mehmet Binay ve Caner Alper'in yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. Televizyon ekranında yayınlanacak film hakkında detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...
Romantik dram türündeki Bihter filmi, televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Halid Ziya Uşaklıgil’in klasikleşmiş romanından uyarlanan yapımda, yasak bir aşkın çarpıcı hikâyesi ekrana taşınıyor. Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda ise Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum gibi başarılı isimlerin yer aldığı film bu akşam seyirci ile buluşuyor. İşte ayrıntılar...
BİHTER FİLMİ KONUSU
Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan’ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül’le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.
BİHTER FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Farah Zeynep Abdullah - Bihter
Boran Kuzum - Behlül
Osman Sonant - Adnan Bey
Hande Ataizi - Firdevs Hanım
Helin Kandemir - Nihal
Nezaket Erden - Peyker
Lorin Menhart - Beşir
Mertcan Tekin - Nihat
Mert İnce - Bülent
Ebru Özkan - Matmazel
Tilbe Saran - Arsen Hala