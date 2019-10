Her yıl ziyaretçi sayısını bir öncekine göre daha da arttıran Etnospor Kültür Festivali'nde bu yıl beklenen ziyaretçi sayısının 1 milyon kişiyi geçmesi bekleniyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bugün saat 22'de Best FM'deki Adem Metan Show'da Etnospor Kültür Festivali ile ilgili şu konularda açıklamalarda bulunacak;

* Yüzlerce hatta binlerce yıl öncesinin sporlarına günümüz gençleri nasıl bakıyor?

* Her kesime, her yaşa hitap eden Etnospor Kültür Festival'ine geri dönüşler nasıl?

* Ziyaretçiler buradan çıktıklarında unutamadıkları neler olur?

* Yurt içinden yurt dışından binlerce insan İstanbul'a akın ediyor. Peki ilerleyen yıllarda Etnospor Kültür Festivali'ni Türkiye'nin farklı şehirlerinde de görebilecek miyiz?

* Etnospor için hedefleriniz nelerdir?

* Bu yıl Etnospor Kültür Festivali'nde hangi branşlarda yenilikler var?

Geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla bu yıl dördüncüsü 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' sloganıyla gerçekleştirilecek olan Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak. Ayrıca Arjantin'in geleneksel spor dalı paton da Etnospor Kültür Festivali'nin bu yılki etkinlikleri arasında yer alacak.

3 - 6 Ekim arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali'nde okçu çocuklar, bu sene de festivalin ilk 2 gününde Hedef Okçuluk Alanı'nda hünerlerini sergileyecek. Festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek müsabakalarda da büyük rekabet yaşanacak.

Etnospor Kültür Festivali spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleriyle de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Festivali ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece - mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacak.