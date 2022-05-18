Borsanın Şirketleri programının ilk konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oluyor. Bankacılığın 3'üncü çeyrek bilançolarının masaya yatırıldığı programda Uğuroğlu Delice, bankaların en önemli 14 bilanço kalemi ve 10 rasyodan yola çıkarak bankaları tek tek değerlendiriyor. İlk çeyrekte yüksek gelen bankacılık sektörünün net kârlılığının nedenlerinin ortaya konulduğu programda bu kârı getiren faktörlerin yılın geri kalanında nasıl hareket edeceğine yönelik tahminler paylaşılıyor. Uğuroğlu Delice diğer yandan bugünlerde çok konuşulan enflasyona endeksli bonolar ve bunun şimdiye kadar bankaların bilançosuna etkisi ve bundan sonraki olası etkilerini değerlendiriyor.

HANGİ BANKANIN PERFORMANSI NE?

Uğuroğlu Delice, programda yatırımcının genelde borsada ve özelde banka hissesi seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini de dile getirerek bankacılık için önemli bilanço kalemlerini ve rasyoları karşılaştırarak Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların performansını yorumluyor.

HANGİ KALEMLERE NASIL BAKALIM?



Enflasyon muhasebesi ve bundan sonraki dönemde olası enflasyon muhasebesine geçiş durumunda bankaların bundan nasıl etkileneceğinin tartışıldığı programda başta Türk Lirası kredi büyümesi, net faiz gelirleri, net ücret ve komisyon gelirleri, karşılıklar ve net kârın bankacılık açısından neyi ifade ettiği açıklanarak hangi bankanın hangi alanda sınıfı geçtiği, hangi bankanın performansının düşük olduğu dile getiriliyor.