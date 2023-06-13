"Sağlıklı tatlı olur mu?" dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, sağlıklı hem de bir o kadar lezzetli tatlı olur. Hem de tadına doyamayacağınız kıvamda olan bu tarif hem besleyici hem de lezzetli! Bu puding muz sevenlerin de damaklarını tatlandıracak cinsten.