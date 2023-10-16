Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:44 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Necib Ersin H. yönetimindeki 54 FJ 261 plakalı kamyonet ile Doğanur D'nin kullandığı 35 NMP 15 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada, kamyonet ve otomobilin sürücüleri yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrolle sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te ekmek fırınının bacasından çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te ekmek fırınının bacasından çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        Bilecik Valiliğinden Bozüyük Devlet Hastanesi'nde "yetkisiz kişilerce ameli...
        Bilecik Valiliğinden Bozüyük Devlet Hastanesi'nde "yetkisiz kişilerce ameli...
        Biberiyle meşhur Çukurören köyü doğa ve fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu
        Biberiyle meşhur Çukurören köyü doğa ve fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu
        En büyük sazanı tutmak için kıyasıya yarıştılar
        En büyük sazanı tutmak için kıyasıya yarıştılar
        Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 1'i...
        Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 1'i...