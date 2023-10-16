Bilecik'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Necib Ersin H. yönetimindeki 54 FJ 261 plakalı kamyonet ile Doğanur D'nin kullandığı 35 NMP 15 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, kamyonet ve otomobilin sürücüleri yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrolle sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.