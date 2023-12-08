BŞEÜ'de "Eleştirel Medya Okuryazarlığı Semineri" düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Eleştirel Medya Okuryazarlığı" başlıklı seminer verildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Eleştirel Medya Okuryazarlığı" başlıklı seminer verildi.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde, Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuba Sütlüoğlu, "Dezenformasyon yasası", "Dezenformasyonda uygulanabilecek yollar", "Dezenformasyon olup olmadığını nasıl anlarız?", "Sanal gerçekliğin dili", "Sosyal medya okuryazarlığı", "Sahte içerik kavramları", "İnternet ortamında güvenilirlik ve bilginin güncelliği", "Güvenirliği belirleyen temel unsurlar", "Medya metinlerinde sorgulayıcı olabilmek" ve "Türkiye'de sahte habere direnç olasılıkları" konularında bilgiler verdi.
Sütlüoğlu, medya okuryazarlığının yazılı ve yazılı olmayan farklı formatlardaki iletilere erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlandığı süreçte, öğrencilerin yalnızca gördükleri medya ürününü okumalarını değil aynı zamanda onu yaratma sürecinde de rol almaları gerektiğini belirtti.
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