Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        BŞEÜ'de "Eleştirel Medya Okuryazarlığı Semineri" düzenlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Eleştirel Medya Okuryazarlığı" başlıklı seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        BŞEÜ'de "Eleştirel Medya Okuryazarlığı Semineri" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Eleştirel Medya Okuryazarlığı" başlıklı seminer verildi.

        İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde, Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuba Sütlüoğlu, "Dezenformasyon yasası", "Dezenformasyonda uygulanabilecek yollar", "Dezenformasyon olup olmadığını nasıl anlarız?", "Sanal gerçekliğin dili", "Sosyal medya okuryazarlığı", "Sahte içerik kavramları", "İnternet ortamında güvenilirlik ve bilginin güncelliği", "Güvenirliği belirleyen temel unsurlar", "Medya metinlerinde sorgulayıcı olabilmek" ve "Türkiye'de sahte habere direnç olasılıkları" konularında bilgiler verdi.

        Sütlüoğlu, medya okuryazarlığının yazılı ve yazılı olmayan farklı formatlardaki iletilere erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlandığı süreçte, öğrencilerin yalnızca gördükleri medya ürününü okumalarını değil aynı zamanda onu yaratma sürecinde de rol almaları gerektiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        En özel olanlar belli oldu
        En özel olanlar belli oldu
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri'nde meslek lisesinde öğrencilerle kitap oku...
        Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri'nde meslek lisesinde öğrencilerle kitap oku...
        BŞEÜ'de "Metaverse ve Yapay Zeka" etkinliği düzenlendi
        BŞEÜ'de "Metaverse ve Yapay Zeka" etkinliği düzenlendi
        Kanlıca mantarı, zehirli olan benzerinden "sarı süt"le ayırt ediliyor
        Kanlıca mantarı, zehirli olan benzerinden "sarı süt"le ayırt ediliyor
        Bilecik'te yürüyüşe çıktığı nehir kenarında kaybolan genç bulundu
        Bilecik'te yürüyüşe çıktığı nehir kenarında kaybolan genç bulundu
        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri...
        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri...
        Bilecik'te "+1 Mutluluk Kafe"nin özel çalışanları zabıta ekipleriyle pazar...
        Bilecik'te "+1 Mutluluk Kafe"nin özel çalışanları zabıta ekipleriyle pazar...