Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri'nde meslek lisesinde öğrencilerle kitap okudu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı" kapsamında Pazaryeri ilçesinde okul ziyaretinde bulundu.

Pazaryeri Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Vali Aygöl, burada öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

BİL-EN Programı'yla Bilecik’teki okul seviyelerinde uygulanmaya başlanan kitap okuma saatine katılan Aygöl, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Aygöl, yaptığı açıklamada, okuma alışkanlığının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Matematik öğretmenimize, 'Matematik dersinde kimler başarılı?' diye sorduğumuzda muhtemelen öğretmenimiz, 'Soruları okuyup iyi anlayanlar' diyecektir. Türkçe öğretmenimize sorduğumuzda yine aynı cevabı verecektir. Eğitimde Nitelik ve Vizyon Çalıştayı'mızda buna dikkat çekildi ve okullarımızda uygulanmak üzere her gün 20 dakika boyunca kitap okuma etkinliğine karar verdik. Bunun ilerleyen zamanlarda 20 dakika ile sınırlı kalmayarak çocuklarımızın birer kitap kurdu olacağına inanıyorum."

Vali Aygöl, okul ziyaretine öğretmenler odası buluşmasıyla devam ederek, eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu.