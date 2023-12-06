Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aranan kişilerin kurum isimleri kullanılarak dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

HTS kayıtları, mağdur ifadeleri ve Asayiş Daire Başkanlığı Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünce yapılan analizler üzerine şüpheliler R.D. ve A.K'nin 127 bin 300 liralık dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Yıldırım" operasyonu başlatan ekipler, şüphelilerden R.D'yi Kocaeli'de, A.K'yi ise İzmir'de gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden R.D. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.