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        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:00
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        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aranan kişilerin kurum isimleri kullanılarak dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

        HTS kayıtları, mağdur ifadeleri ve Asayiş Daire Başkanlığı Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünce yapılan analizler üzerine şüpheliler R.D. ve A.K'nin 127 bin 300 liralık dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

        Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Yıldırım" operasyonu başlatan ekipler, şüphelilerden R.D'yi Kocaeli'de, A.K'yi ise İzmir'de gözaltına aldı.

        Adliyeye çıkarılan şüphelilerden R.D. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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