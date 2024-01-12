Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik TSO'da girişimcilere yönelik devlet destekleri anlatıldı

        Bilecik'te devlet destekleri ve teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:22 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik TSO'da girişimcilere yönelik devlet destekleri anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te devlet destekleri ve teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TSO) programa, Vali Şefik Aygöl, Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), KOSGEB ve IPARD yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Bilecik Valiliği, Bilecik TSO, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TKDK ve KOSGEB işbirliğinde düzenlenen programda katılımcılara KOSGEB Kobi Uzmanı Mustafa Razbonyalı, TKDK Bilecik İrtibat Ofisi Uzmanı Yılmaz Baş ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hatice Derya Aksu tarafından kırsal kalkınma kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ve KOSGEB desteklemeleri ile IPARD desteklemeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Vali Şefik Aygöl, toplantıda yaptığı konuşmada, Bilecik'te oluşturulacak siyaset üstü ortak akıl ile girişimcilerin önünü açmayı planladıklarını ve bu kapsamda böyle bir programın gerçekleştirildiğini söyledi.

        Yapılan çalışmayla, BEBKA, TKDK ve KOSGEB gibi kurumların beraber hareket edecekleri alan oluşturduklarını anlatan Aygöl, "Bu alanlarda girişimcilerimizin bir talebi olursa gelerek doğru bilgilendirilerek doğru yönlendirileceği ve bizim de onlara gerçekten destek verebileceğimiz bir alan oluşturalım ve dikkat çekelim dedik. Bu birlikteliği sağlamak için herhangi bir engelimiz yok. TSO kapılarını açtı, bütün alanlarını açtı bizlere. Bir şeyler yapmak isteyen herkese kapılarımız açık ve destek vermeye hazırız." diye konuştu.

        Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün de girişimcilerin kabul edilmeyen projelerinin çoğunun yazım hatalarından kaynaklandığını belirterek, proje yapmak ve üretmek isteyen tüm girişimcilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bilecik'te aday tanıtım toplantısı...
        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bilecik'te aday tanıtım toplantısı...
        Bilecik Valisi Aygöl, jandarma erlerle akşam yemeğinde bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl, jandarma erlerle akşam yemeğinde bir araya geldi
        Osmaneli'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Osmaneli'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Bilecik'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Bilecik'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Bilecik'te jandarma trafik timleri ilkokul öğrencileriyle buluştu
        Bilecik'te jandarma trafik timleri ilkokul öğrencileriyle buluştu
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin Togg isteğini kırmadı
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerin Togg isteğini kırmadı