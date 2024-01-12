Bilecik TSO'da girişimcilere yönelik devlet destekleri anlatıldı

Bilecik'te devlet destekleri ve teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TSO) programa, Vali Şefik Aygöl, Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), KOSGEB ve IPARD yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik Valiliği, Bilecik TSO, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TKDK ve KOSGEB işbirliğinde düzenlenen programda katılımcılara KOSGEB Kobi Uzmanı Mustafa Razbonyalı, TKDK Bilecik İrtibat Ofisi Uzmanı Yılmaz Baş ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hatice Derya Aksu tarafından kırsal kalkınma kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ve KOSGEB desteklemeleri ile IPARD desteklemeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Vali Şefik Aygöl, toplantıda yaptığı konuşmada, Bilecik'te oluşturulacak siyaset üstü ortak akıl ile girişimcilerin önünü açmayı planladıklarını ve bu kapsamda böyle bir programın gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapılan çalışmayla, BEBKA, TKDK ve KOSGEB gibi kurumların beraber hareket edecekleri alan oluşturduklarını anlatan Aygöl, "Bu alanlarda girişimcilerimizin bir talebi olursa gelerek doğru bilgilendirilerek doğru yönlendirileceği ve bizim de onlara gerçekten destek verebileceğimiz bir alan oluşturalım ve dikkat çekelim dedik. Bu birlikteliği sağlamak için herhangi bir engelimiz yok. TSO kapılarını açtı, bütün alanlarını açtı bizlere. Bir şeyler yapmak isteyen herkese kapılarımız açık ve destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün de girişimcilerin kabul edilmeyen projelerinin çoğunun yazım hatalarından kaynaklandığını belirterek, proje yapmak ve üretmek isteyen tüm girişimcilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.