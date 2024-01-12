Osmaneli'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce başta tarihi Rüstem Paşa Camisi başta olmak üzere birçok camideki programlarla kandil idrak edildi.
Rüstem Paşa Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.
İlçe Müftüsü Recep Işıldar, vaazında, Regaip Gecesi'nin müjdeleyici ve Müslümanlar için çok önemli bir gece olduğunu söyledi.
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, cami çıkışında vatandaşların kandillerini kutladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.